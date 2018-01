Stein-Erik Hagen under Reitans festmiddag. Foto: Bjørn Haugan Foto: I DAVOS:

Norsk kjendisparty i Davos

Publisert: 22.01.18 19:51

2018-01-22

DAVOS (VG) Norske næringslivsledere og politikere møtes mandag kveld til festmiddag i regi av Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan.

Felles åpningsmiddag er en happening for de norske deltakerne som deltar på World Economic Forum (WEF) i Davos, tredje uken i januar.

Stein-Erik Hagen er naturlig gjest og mangeårig deltaker under konferansen i den sveitsiske alpebyen. Hans og familiens pengebinge styres i tillegg fra Zurich, et par timers tur fra Davos, så han er husvarm her nede.

Verten for kveldens middag, der president Donald Trump trolig blir tema, er Ole Robert Reitan . Han er klar:

–Trump er ikke bra, verken for USA eller verden.

Den amerikanske presidenten ankommer etter planen Davos torsdag og skal tale fredag.

–Jeg har ingen store forventninger til hva han skal meddele her i Davos, sier Hagen.

–Hva tenker du om hans første år ved makten? Spør VG.

–Inntrykket jeg har via mediene er ikke akkurat positivt, men når du snakker med folk i USA, også liberale, så er ikke bildet like mørkt og fordømmende.

Hagen i 2016: – Trump er "The American dream"

Trump-råd

Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg er også tilstede, sammen med blant andre Aker-sjef Øyvind Eriksen, Orkla-sjef Peter A. Ruzicka, Sigve Brekke og Gunn Wærsted, som er henholdsvis sjef og styreleder i Telenor, samt Ferd-sjef Johan H. Andresen.

Sistnevnte råder Donald Trump til å velge bort Davos.

– Et håp for denne uken er at Trump drar til Ankara i stedet for Davos. Det er lenge siden felles allierte i NATO har angrepet en «venn», i kampen mot IS

Når Trump etter planen ankommer Davos torsdag, er det første gang på 18 år at en amerikansk president er blant de om lag 3000 gjestene. Den forrige var Bill Clinton i 2000.

Davos er liten, og det er ventet kaos når Trump og hans sikkerhetshær inntar byen. Når verdens fremste terrormål ankommer, blir ferdselen begrenset for alle andre.

Trump skal blant annet møte Storbritannias statsminister, Theresa May.

Norskifisert

Kronprins Haakon satt på første rad da mange av de norske fløy med SAS til Zürich mandag formiddag.

Kronprinsen har vært en sentral Young global leader i Davos i svært mange år.

WEF har vært norskifisert i mange år og det er blitt forsterket i år, etter at avgått utenriksminister Børge Brende er blitt WEF-sjef.

Han har inviterte sin forrige sjef, statsminister Erna Solberg (H) til å være en av syv kvinnelige verdensledere, som skal lede sentrale debatter under forumet.

Solberg møter Ma

Erna Solberg har sakte men sikkert bygget seg et verdensrennomé.

Trump om Norge etter møtet med Solberg:– En god venn og alliert

Hun skal ha møter med en rekke topper, blant annet den kinesiske milliardæren Jack Ma, som Solberg møtte i Kina i fjor vår; mannen bak nettbutikken Alibaba.

Hun skal også møte Bill Gates, Facebook-topp Sheryl Sandberg og fredsprisvinner Malala Yousafzai.