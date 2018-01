Den tyske sykepleieren Niels Högel er blitt tiltalt for ytterligere 97 drap. Han soner allerede en dom på livsvarig fengsel for to drap. Foto: Foto. Carmen Jaspersen/dpa via AP/NTB scanpix

Tysk sykepleier tiltalt for 97 drap

NTB

Publisert: 22.01.18 13:35

En tysk sykepleier som soner livstidsdom for to drap, er blitt tiltalt for å ha utført ytterligere 97 drap over flere år.

Tiltalen kommer ikke som noen overraskelse. Påtalemyndigheten sa allerede i november at pleieren Niels Högel kunne ha tatt livet av så mange som 100 pasienter i alt.

Högel arbeidet ved to sykehus i det nordvestlige Tyskland i periodene 1999–2002 og 2003–2005. Han ble i 2015 funnet skyldig i to drap og to drapsforsøk i Delmenhorst og fikk en dom på livsvarig fengsel.

Under rettssaken sa Högel at han med vilje utløste hjerteinfarkt på rundt 90 pasienter for å oppleve følelsen av å redde dem. Han sa også at han hadde tatt livet av pasienter i Oldenburg.

Disse uttalelsene avfødte ny toksikologisk gransking av en rekke pasienter som hadde dødd ved de to sykehusene. Funnene førte så til en utvidet tiltale om 97 drap.