ANKLAGES FOR RASISME: Flere afrikanske ledere er oppgitt over Trump etter at han kalte afrikanske land for «dritland». Nå kan presidenten bli boikottet av topplederne som tar del i WEF i Davos.

Toppledere oppfordres til å boikotte Trump i Davos

Publisert: 26.01.18 10:49

UTENRIKS 2018-01-26T09:49:41Z

Leder for den afrikanske delegasjonen har skrevet et åpent brev der han oppfordrer til boikott av presidenten Donald Trumps tale under Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos i Sveits.

Fredag klokken 14 norsk tid skal den amerikanske presidenten gå på talerstolen under WEF der han etter alt å dømme vil bruke anledningen til å «fremme sin Amerika-først-agenda» overfor verdensledere.

I et åpent brev varsler samtidig administrerende direktør ved den afrikanske organisasjonen, Business Leadership Africa, Bonang Mohale, at flere medlemmer i deres organisasjon vil benytte seg av anledningen til å boikotte Trump. Bakgrunnen for boikotten er Trumps rasistiske uttalelser og fiendtlige kommentarer som han fremdeles ikke har unnskyldt seg for, heter det i brevet.

En skamplett

– Rasismen i dine uttalelser er åpenbare og innlysende, og de er en skamplett på det embetet du nå besitter, skriver Mohale.

Swissinfo skriver at den afrikanske lederen sikter til president Trumps uttalelse tidligere denne måneden, der han under et møte med kongressmedlemmer skal ha beskrevet afrikanske land som «drittland» , og sagt at han heller ønsker seg innvandrere fra land som Norge enn fra land som Haiti, El Salvador og afrikanske land.

– Istedenfor det rosverdige ethos som det moderne Amerika er bygd på – en nasjon av immigranter som er frie til å jobbe for suksess uavhengig av deres opprinnelse – så ser det ut til at du vil gjøre det vanskelig for dem som ikke er hvite og eksklusive, legger Mohale til.

Rwandas president vil møte Trump

Økonomimagasinet Quartz har snakket med flere deltagere som har sagt at de har lest brevet og at de ønsker å snu ryggen til Trump og forlate lokalet under hans tale som skal avslutte det internasjonale økonomiforumet.

Luvuyo Rani er direktør ved Silulo Ulutho Technologies og sier til magasinet at det ikke er noe grunn til at boikotten skal skade relasjonen mellom afrikanske land og USA .

– Vi ønsker bare at han skal be om unnskyldning, sier Rani.

Rwandas president Paul Kagame har nylig blitt utnevnt som styreleder i Den afrikanske union (AU). Organisasjonen har tidligere reagert på Trumps uttalelser om afrikanske land.

Fredag møtte Kagame den amerikanske presidenten i Davos.

– Jeg vil be deg om å sende mine varmeste hilsener til afrikanske ledere i regionen, skal Trump ha sagt til Kagame, melder AFP.

Trump skal imidlertid ha ignorert spørsmål fra journalister knyttet til hans uttalelse om at afrikanske land er «drittland».