Fordømmer bruk av ambulanse som angrepsvåpen

Publisert: 27.01.18 23:45

UTENRIKS 2018-01-27T22:45:58Z

Idet ambulansen nærmet seg kontrollposten i sentrum av Kabul, utløste selvmordsbomberen bomben. Minst 95 mennesker ble drept og rundt 160 skadet i den kraftige eksplosjonen.

Etter at bomben gikk av steg tykke skyer med svart røyk opp over byen, og vibrasjonene fra eksplosjonen kunne kjennes flere kilometer unna, ifølge øyenvitner.

Fakta Angrep i Kabul 27. januar 2018: Minst 40 mennesker drept og 140 såret i et bilbombeangrep i Kabul. Taliban sier de sto bak angrepet.

Minst 40 mennesker drept og 140 såret i et bilbombeangrep i Kabul. Taliban sier de sto bak angrepet. 20. januar 2018: Minst 22 mennesker, flesteparten utlendinger, ble drept da seks væpnede menn stormet Intercontinental Hotel. Taliban påtok seg ansvaret for angrepet.

Minst 22 mennesker, flesteparten utlendinger, ble drept da seks væpnede menn stormet Intercontinental Hotel. Taliban påtok seg ansvaret for angrepet. 21. oktober 2017: 15 rekrutter i den afghanske hæren ble drept i et selvmordsangrep mot et militærakademi i Kabul.

15 rekrutter i den afghanske hæren ble drept i et selvmordsangrep mot et militærakademi i Kabul. 20. oktober 2017: 56 mennesker ble drept og 55 såret i et selvmordsangrep mot den sjiamuslimske Imam Zaman-moskeen vest i Kabul. IS har påtatt seg ansvaret.

56 mennesker ble drept og 55 såret i et selvmordsangrep mot den sjiamuslimske Imam Zaman-moskeen vest i Kabul. IS har påtatt seg ansvaret. 25. august 2017: Minst 25 mennesker ble drept og over 40 såret i en terroraksjon under fredagsbønnen i den sjiamuslimsk Imam Zaman-moskeen i Kabul. Det skal ha vært fire angripere, og alle disse ble ifølge politiet drept. IS har tatt på seg ansvaret.

Minst 25 mennesker ble drept og over 40 såret i en terroraksjon under fredagsbønnen i den sjiamuslimsk Imam Zaman-moskeen i Kabul. Det skal ha vært fire angripere, og alle disse ble ifølge politiet drept. IS har tatt på seg ansvaret. 24. juli 2017: Minst 26 personer ble drept og 41 såret av en bilbombe som gikk av i nærheten av en buss i et sjiamuslimsk nabolag i Kabul. Taliban-opprørere hevder å stå bak angrepet.

Minst 26 personer ble drept og 41 såret av en bilbombe som gikk av i nærheten av en buss i et sjiamuslimsk nabolag i Kabul. Taliban-opprørere hevder å stå bak angrepet. 3. juni 2017: Minst 20 mennesker ble drept i flere eksplosjoner under en begravelse i Kabul.

Minst 20 mennesker ble drept i flere eksplosjoner under en begravelse i Kabul. 31. mai 2017: Minst 150 mennesker ble drept og over flere hundre såret av en bilbombe i Kabuls ambassadestrøk, like ved den tyske ambassaden.

Minst 150 mennesker ble drept og over flere hundre såret av en bilbombe i Kabuls ambassadestrøk, like ved den tyske ambassaden. 8. mars 2017: Et selvmordsangrep fulgt av et militært angrep mot Afghanistans største militære sykehus kostet minst 30 menneskeliv og såret over 50. IS hevdet å stå bak angrepet.

Et selvmordsangrep fulgt av et militært angrep mot Afghanistans største militære sykehus kostet minst 30 menneskeliv og såret over 50. IS hevdet å stå bak angrepet. 1. mars 2017: Minst 16 personer ble drept og 38 såret i to angrep ved Kabuls militærskole vest i byen og foran hovedkvarteret til den afghanske etterretningstjenesten øst i byen.

Minst 16 personer ble drept og 38 såret i to angrep ved Kabuls militærskole vest i byen og foran hovedkvarteret til den afghanske etterretningstjenesten øst i byen. 7. februar 2017: Minst 19 personer ble drept og over 40 såret i et angrep ved høyesteretts bygning i sentrum av Kabul.

Minst 19 personer ble drept og over 40 såret i et angrep ved høyesteretts bygning i sentrum av Kabul. 10. januar 2017: Minst 38 mennesker drept i et dobbelt bombeangrep nær nasjonalforsamlingen. Taliban har påtatt seg ansvaret.

Andre vitner forteller om grufulle scener på åstedet: Døde og skadede mennesker lå strødd i gatene, og gråtende mennesker flyktet i panikk.

Innenriksdepartementets visetalsmann Nasrat Rahimi bekrefter at selvmordsbomberen brukte en ambulanse for å komme seg forbi veisperringene. Terroristen passerte den første sperringen ved å oppgi at han hadde med seg en pasient til sykehuset Jamhuriat.

Ved den andre sperringen ble han gjenkjent. Da sprengte han seg i bilen som var fullastet med eksplosiver.

Huset ristet

Røde Kors-representant Astrid Sletten mener det er nytt at terrorister benytter ambulanser som angrepsvåpen. Hun er svært bekymret over utviklingen.

– Til nå har ambulanser sluppet raskere gjennom kontrollposter enn andre kjøretøy. Hvis dette endrer seg, vil det koste menneskeliv, sier Sletten til VG på telefon fra Kabul.

Sletten befant seg drøyt to kilometer fra åstedet da bomben gikk av.

– Det var en svært kraftig eksplosjon. Vi kjente at hele huset ristet, og det klirret i vinduene, forteller hun.

Også folkerettsansvarlig i Norges Røde Kors, Mads Harlem, fordømmer angrepet.

– Ambulanser skal være beskyttet, og brukes til å ta seg av syke og sårede. Det skal ikke brukes av parter i konflikter til å utføre militære handlinger. Dette er en krigsforbrytelse som gjør situasjonen i Afghanistan verre, og det tar vi sterk avstand fra, sier Harlem. til NTB.

Sivile drept

Lørdagens angrep er det dødeligste i den afghanske hovedstaden siden mai i fjor, da 150 mennesker ble drept og over flere hundre såret av en bilbombe i Kabuls ambassadestrøk. Taliban tok raskt på seg skylden for lørdagens angrep. Gruppen hevder at de forsøkte å angripe en politikolonne, og at over 80 politifolk ble drept eller såret.

Bomben gikk imidlertid av i en travel gate der sivile oppholder seg til vanlig, og ifølge myndigheter og andre kilder i Afghanistan er det et stort antall sivile blant de drepte og sårede.

Ifølge al Jazeera frykter myndighetene at dødstallene vil fortsette å stige.

– Dette er en massakre, sier Dejan Panic, talsmann for et av sykehusene i byen.

Røde Kors-utsendingen, som til daglig er stasjonert i Islamabad, mener sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er forverret. De hyppige angrepene påvirker nå hjelpeorganisasjonenes arbeid.

– Det er ikke aktuelt å trekke noen av våre folk nå, men hvis dette fortsetter så er det bare et spørsmål om tid, sier Sletten.

Rivaler

Eksplosjonen fant sted nøyaktig en uke etter at Taliban-opprørere stormet Kabuls største hotell og drepte minst 22 mennesker . Den norske forskeren Arne Strand ble skadet i angrepet.

Prio-forsker Kristian Harpviken mener Talibans angrep kan være en reaksjon på at terrororganisasjonen IS har trappet opp sin aktivitet i landet den siste tiden.

– Taliban ser IS som en rival, og har tidligere gitt klar beskjed om at IS må holde seg unna Afghanistan. For Taliban er det viktig å vise at det er de som leder an i motstanden mot regjeringen i Kabul og deres internasjonale støttespillere. Da må de hevde seg, ikke bare på slagmarken utenfor hovedstaden, men også med terrorangrep i Kabul, sier han.