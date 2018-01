EU BESTEMMER: Finland tar spørsmålet om sommertid til EU. Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Finland vil skrote sommertiden

Publisert: 30.01.18 10:45

Landet skal nå sjekke medlemslandene i EU og EU-parlamentets syn på saken.

I tillegg ønsker Finland at EU-kommisjonen utreder hvordan sommertid påvirker helsen til EUs innbyggere.

I fjor sommer diskuterte den finske riksdagen et forslag fra en innbyggerkampanje, med krav om at man fjerner sommertid i landet.

Kampanjen samlet inn over 70.000 underskrifter, men førte ikke frem, da landet ikke uten videre kan avvikle tidsjusteringen. De som sto bak iniativet ønsket å fjerne sommertiden da de mener det kan være helseskadelig å justere tiden frem o g tilbake hvert år.

For selv om flertallet i riksdagen ønsket en avvikling av sommertiden, bindes nemlig landet av et EU-direktiv, og kan ikke bestemme dette på egen hånd.

Den finske riksdagen bestemte seg da for å ta dette videre til EU.

EU-kommisjonen har opplyst til YLE at de kommer til å behandle temaet, men vil ikke si når dette vil skje.

For at spørsmålet skal gå videre, må EU-kommisjonen legge frem et forslag om å forkaste, eller endre sommertiden slik den er nå.

Sommertid ble innført første gang i Østerrike og Tyskland i 1916 for å spare energi og dermed olje, som det var lite av på grunn av første verdenskrig, i følge National Geographic

Norge har hatt sommertid i korte perioder flere ganger, og fast siden 1980.