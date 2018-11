PRIVAT: En soldat fra det russiske militærselskapet Sewa fotografert i Den sentralafrikanske republikk. Foto: FLORENT VERGNES / AFP

Gransket private militærselskaper – kastet i samme fengsel som Frode Berg

Den 28 årige russeren har gransket de omdiskuterte private militærselskapene. Nå har han havnet i samme fengsel som den spionsiktede nordmannen Frode Berg.

Vladimir Nejelov er en militærekspert i «Senter for strategiske konjunkturer» i Moskva. Nå er han siktet for høyforræderi, ifølge Lefortovo-domstolen, den samme retten der Frode Berg har møtt til fengslingsmøte hver tredje måned. Tass skriver at han sitter i Lefortovo-fengselet, samme sted som nordmannen.

Det mest kjente russiske privat militærselskapet heter Wagner. Det omtales som Russlands svar på amerikanske Blackwater, og er landets største private, paramilitære kontraktør. De skal blant annet ha hatt en rekke leiesoldater på bakken i Syria, der mange av dem skal være drept i amerikanskledede bombeangrep.

I sommer ble tre russiske journalister, som skulle lage en film om Wagner, funnet drept i Den sentralafrikanske republikk, der militærselskapet også skal ha hatt leiesoldater.

Selskapet Wagner knyttes av mange til Jevgenij Prigozjin, en russisk oligark som av Robert S. Mueller ble anklaget for å ha en rolle i «informasjonskampanjen» mot det amerikanske presidentvalget i 2016.

Prigozjin kalles også «Putins kokk». Washington Post skrev i februar at han er en mann som er villig til å gjøre «de skitne jobbene» for president Putin.

– Amerikansk etterretning mener at Prigozjin «nesten sikkert» kontroller Wagners leiesoldater i Syria, skrev avisen. Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, har benektet at det finnes russiske leiesoldater i Syria.

På hjemmesiden til «Senteret for strategiske konjunkturer» heter det at Nejelov spesialiserer seg på studier av private militærselskaper og fenomenet «privatisering av den militære sfæren». Han jobber også moderne krigføring og militære doktriner og skriver militærpolitiske analyser.

Ifølge nettsiden snob.ru har Nejelov regelmessig blitt invitert til å holde foredrag i Vesten, og skal ha vært både i Stockholm og Wien. De skriver også at han ikke har sagt seg skyldig i beskyldningene om forræderi.

Vladimir Nejelov skal blant annet ha skrevet artikler som har vært publisert i nettavisen Vzgljad .

Ifølge hjemmesiden er «Senteret for strategiske konjunkturer» et privateid selskap, etablert i 2012, som en forskningsorganisasjon dedikert til internasjonal sikkerhet, væpnede styrker, forsvarsindustrien og militærteknisk samarbeid. Senteret har ikke kommentert siktelsen mot Nejelov.

VG har funnet en rekke artikler som Nejelov har skrevet om private militærselskaper i 2018. Blant er det en artikkel der det heter at private militærselskaper er «på vei tilbake på den historiske arena med syvmilssteg», mens en annen artikkel diskuterer legitimiteten til disse selskapene. Debatten begynte for alvor å gå i Russland etter at to leiesoldater ble tatt til fange og senere drept av IS.