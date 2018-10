MULIG ÅSTED: Det saudiske konsulatet i Istanbul er åsted for et bestialsk bestillingsdrap, ifølge tyrkiske myndigheter. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Khashoggi-saken: Drapsmistenkt død i mystisk ulykke

UTENRIKS 2018-10-18T08:04:51Z

ISTANBUL (VG) Én av mennene i drapsligaen som tyrkiske myndigheter mener drepte og parterte Jamal Khashoggi, skal ha omkommet i Riyadh.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 18.10.18 10:04

Saken om den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi (59) fra Saudi-Arabia tar stadig nye vendinger. Journalisten ble sist ved det saudiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Tyrkiske myndigheter mener han ble drept på mest brutale vis der inne, noe Saudi-Arabia nekter for.

Torsdag melder den tyrkiske avisen Yeni Safak at én av de mistenkte gjerningspersonene skal ha omkommet i en «mystisk bilulykke» i Riyadh.

Del av drapsliga

Tyrkiske myndigheter har utpekt 15 personer, som mener sto bak drapet. Det skal være snakk om en drapsliga med tette bånd til kronprins Mohammed bin Salman og saudisk etterretning, som ble sendt fra Riyadh til Istanbul for å ta livet av Khashoggi. Drapsligaen skal ha ankommet og reist hjem til Riyadh samme dag.

Det er altså etter hjemreisen at den angivelige bilulykken skal ha funnet sted. Den omkomne skal være en 31 år gammel løytnant i den saudiske luftforsvaret. Tyrkiske medier skriver ingenting om hans antatte rolle i drapet, eller hvordan bilulykken fant sted.

Konsulen etterforskes

Tyrkiske myndigheter har vendt søkelyset mot den saudiske konsulen til Istanbul, Mohammad al-Otaibi. Etterforskere har gjennomsøkt residensens hans, som ligger 500 meter unna konsulatet.

Ransakingen skjedde først etter at al-Otaibi hadde reist tilbake til Riyadh tirsdag. Alle som er mistenkt for å ha vært involvert i det angivelige drapet på Khashoggi, er dermed ute av Tyrkia og tilbake i Saudi-Arabia.

Det spekuleres nå i om deres liv er i fare, og at den saudiske kronprinsen skal være desperat etter å skjule spor, som Hurriyet Daily News skriver.

NYT: Kronprinsen knyttes til drapet

The New York Times skriver onsdag at amerikansk etterretning skal være «stadig mer overbevist» om at den saudiske kronprinsen er skyldig i det angivelige drapet Khashoggi.

Etterretningstjenestene i USA skal ha sterke indisier, men ikke sitte på direkte bevis som knytter bin Salman til drapet. Det er uklart om kronprinsen skal ha beordret drapet direkte, eller om han ønsket at Khashoggi ble anholdt og tatt med tilbake til Riyadh.

USAs president Donald Trump har tidligere lansert teorien om at et «uautoriserte drapsmenn» sto bak, men den nye etterretningsinformasjonen omtalt i New York Times peker altså på et autorisert drap. Dette vil kunne gjøre det mer komplisert for Det hvite hus å beholde et godt forhold til Saudi-Arabia.