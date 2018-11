STILT TIL ANSVAR: Russlands president Vladimir Putin må la uavhengige eksperter etterforske de mange påståtte bruddene på menneskerettigheter mot LHBT-personer i den sørlige republikken Tsjetsjenia. Foto: Scanpix

Norge vil etterforske Russland

PARIS (VG) Norge går sammen med 15 andre land og krever en etterforskning av Russland for menneskerettighetsbrudd mot homofile.

Tortur og drap på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Tsjetsjenia er bakgrunnen for at Norge og 15 andre land fra organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ), nå krever at Russland må etterforskes.

– Det vekker en stor bekymring at Russland ikke er villig, eller kapabel, til å gjøre noe med de mange meldingene som kommer om alvorlige mishandling og brudd på menneskerettigheter, heter det i OSSEs pressemelding .

Torturert i «homo-fengsel»

De umenneskelige forholdene med tortur og ydmykelser som ikke-heterofile i Russlands sørlige republikk Tsjetsjenia opplever, ble for alvor kjent for verden gjennom en serie artikler i den uavhengige avisen Novaja Gazeta for halvannet år siden.

Maksim Lapunov var den første som fortalte om livet i en blodig celle i Tsjetsjenias hemmelige fengsler for antatt homofile menn.

– De slo meg gjentatte ganger med stokk: Bena, ribbena, rumpa og ryggen. Da jeg begynte å falle sammen, dro de meg opp igjen, og fortsatte. Da jeg forlot Tsjetsjenia kunne jeg så vidt krabbe, fortalte Lapunov på en samling for menneskerettighetsaktivister, skriver BBC.

Banket opp og filmet naken

Tsjetsjenske myndigheter hevder på sin side at det ikke finnes homoseksuelle i den russiske republikken, og en talsperson for president Ramzan Kadyrov har tidligere sagt at man ikke kan «arrestere eller undertrykke mennesker som ikke eksisterer».

Til tross for presidentens påstander: Stadig flere homofile, lesbiske, bifile og transpersoner søker hjelp av menneskerettsorganisasjoner til å flykte ut av Tsjetsjenia.

I deres fortellinger er myndigheter og politi en sentral aktør i torturen.

«De dro meg ut av bilen. Rev av meg klærne, Skjorten min, buksene, til og med underbuksene. Han som kjørte filmet alt, de andre banket meg opp. De gjorde dette for å få penger fra meg. De ville ha 300.000 rubler» , forteller en mann med initialene M.N til organisasjonen Russian LGBT Network .

Forfulgt selv i storbyene

Flere titalls mennesker med lignende historier har flyktet fra Tsjetsjenia til andre, mer sentrale deler av Russland. Ved flere tilfeller opplever de å bli fortsatt forfulgt av myndighetstro landsmenn i sine nye hjembyer, fortalte den russiske menneskerettighetsaktivisten Valentina Likhoshva under Oslo Pride i juni. Dermed er de ikke trygge, uansett hvor de reiser.

Også LHBT-personer i hovedstaden Moskva opplever å bli forfulgt og trakassert i sitt eget land. Tidligere i høst skrev VG om det nygifte homofile ekteparet Jevgenij Voijtsekhovskij (28) og Pavel Stotsko (28), som nå bor i en flyktningleir i Nijmegen i Nederland fordi de fryktet for sitt eget liv i hjembyen Moskva.

Glad for hjelp fra verdenssamfunnet

Dagen i dag er en merkedag, sier Igor Kotsjetkov, som representerer LHBT-nettverket i Russland. Etter å ha opplevd å bli møtt med stengte dører hos russiske myndigheter, menneskeretts-ombudsmannen, presidenten og diverse mediene, får de endelig nå gehør for saken i det internasjonale samfunnet, sier han.

– Selv om russiske myndigheter fortsetter å nekte for sannheten, er det ingen som tror på dem lenger. (....) For OSSE-landene vil det bli vanskelig å ikke handle nå. Rettferdighet er viktigere enn rettsgang, og sannheten er sterkere enn undertrykkelse, skriver Kotsjetkov i en pressemelding.

Den norske Helsingforskomiteen mener vedtaket fra OSSE har enorm betydning. De mener at det viktige nå blir at Norge og de andre statene opprettholder presset på Russland, slik at ekspertgruppen kan gjøre jobben sin, og deretter følge opp konklusjonene, sier seniorrådgiver Mina Skouen.

– Det vi naturligvis ønsker oss i enden av denne prosessen er at man vil være kommet ett steg nærmere å kunne stille gjerningspersoner for retten, og slik være med på å forhindre nye overgrep, sier Skouen til VG.