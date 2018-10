DREPT: Den Saudi-Arabiske journalisten ble drept på konsulatet i Istanbul 2. oktober. Nå starter gjennomgangen av hva som har skjedd, og ikke minst, hvem som står bak. Foto: Hasan Jamali / TT NYHETSBYRÅN

Khashoggi-mysteriet: Dette har kommet frem

Tyrkiske myndigheter tegner et bilde av 15 hektiske timer fra personene fra de saudiarabiske myndighetene landet i Istanbul til de forlot landet.

Publisert: 24.10.18 09:32

På den tiden er de mistenkt for å ha drept den saudiarabiske regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi, før de skal ha skjult levningene hans.

Omstendighetene rundt drapet er uklare. Saudiarabiske myndigheter innrømmer at Khashoggi døde på konsulatet, men sier at dette skjedde i forbindelse med et basketak.

Tyrkiske myndigheter mener derimot det er snakk om et planlagt drap, som ble utført av saudiarabisk etterforsknings- og etterretningstjeneste. Tirsdag la Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan frem det tyrkiske myndigheter mener skjedde dagene før og etter drapet.

Hektiske timer

Dette mener de har skjedd:

28. september var han på konsulatet for å ordne med papirer i forbindelse med at han skulle gifte seg. Dette skal ha startet planleggingen av drapet, som skjedde fire dager senere, mener tyriske myndigheter.

Etter en reise til London kommer Khashoggi tilbake til Istanbul 1. oktober. Dagen etter skjer dette:

Natt til 2. oktober lander to fly på Atatürk-flyplassen. På de to flygingene kommer flere av personene som nå knyttes til drapet på Khashoggi.

De mistenkte kom i to grupper bestående av personer fra blant annet saudiarabisk etterforsknings- og etterretningstjeneste. Blant deltagerne var det flere generaler.

En av personene skal ha vært obduksjonsekspert, noe som kobles til at Khashoggi trolig ble partert, slik at han skulle bli lettere å transportere ut av konsulatet.

En gruppe på tre personer skal ha oppholdt seg i en skog nær Istanbul. Dette kobles til et mulig sted de kunne skjule levningene etter Khashoggi.

Ankommer konsulatet

Hva som skjedde på konsulatet er foreløpig uklart, men dette melder tyrkiske myndigheter at har funnet sted:

Klokken 13.14 viser overvåkningsvideoer at Khashoggi gikk inn på konsulatet. Han skal aldri ha forlatt stedet.

Tyrkiske myndigheter mener han ble drep på konsulatet, og de hevder at overvåkningskameraene ble deaktivert før drapshandlingen.

Klokken 15.07 forlater flere biler med diplomatskilt ambassaden. Målet for turen var generalkonsulens hjem, som ligger to kilometer unna konsulatet.

Dagen etter etterlyser Khashoggis forlovede ham.

Forlater landet

Samme dag som Khashoggi trolig ble drept, skal de 15 personene som er mistenkt for drapet ha forlatt Tyrkia.

Mellom klokken 19 og 23 forlater de 15 personene Istanbul i tur og orden. De dro ikke direkte tilbake til Riyahd, hovedstaden i Saudi-Arabia, men via blant andre land, som Egypt og Dubai.

6. oktober skriver Washington Post, hvor Khashoggi er spaltist, at journalisten kan være død. Avisen kobler dette til myndighetene i Saudi-Arabia.

9. oktober, en uke etter Khashoggi forsvant, sier tyrkiske myndigheter at de vil gjennomsøke konsulatet. 15. oktober gjennomfører de den varslede ransakelsen.

19. oktober opplyser de statskontrollerte mediene i Saudi-Arabia at 18 personer er pågrepet i forbindelse med forsvinningen av Khashoggi.

15 av disse er de samme personene tyrkiske myndigheter mener står bak drapet, mens de tre siste foreløpig ikke er identifiserte. Tyrkia krever at alle blir utlevert til dem for straffeforfølgelse.

Saudi-Arabia har etterhvert innrømmet at Khashoggi ble døde på konsulatet, men de hevder det var skjedde i et basketak med to personer som anmodet han om å komme tilbake til hjemlandet. Først benektet de alt.

Erdogan sier at han har kommet til enighet med Kong Salman av Saudi-Arabia om å opprette en etterforskningsgruppe med medlemmer fra begge landene. Saudi-Arabia sier at alle som stod bak Khashoggi-drapet vil stilles til ansvar.

Erdogan mener det er viktig å finne ut hvem som sendte disse 15 personene til Istanbul, og hvorfor ble konsulatet holdt stengt i 17 dager før de tillot en ransakelse.

Hvorvidt den øverste politiske ledelsen i Saudi-Arabia er involvert i drapet, er foreløpig ikke kjent.

23. oktober ble det funnet likdeler i hagen til Saudi-Arabias konsul i Tyrkia, melder Sky News .

