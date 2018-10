Titusenvis av mennesker i Berlin deltok lørdag i en demonstrasjon som markerte motstand mot rasisme og diskriminering. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Titusenvis demonstrerte mot rasisme og diskriminering i Berlin

UTENRIKS 2018-10-13T15:45:55Z

Titusenvis deltok i en demonstrasjon mot rasisme og diskriminering i Berlin. Markeringen er en reaksjon på at ytre-høyre-grupper blir stadig mer selvsikre.

NTB

Publisert: 13.10.18 17:45

En lang rekke organisasjoner sto bak lørdagens demonstrasjon i Berlin, blant dem støttegrupper for flyktninger og homofiles rettigheter og muslimske organisasjoner. Parolen demonstrantene samlet seg rundt, handlet om «solidaritet framfor eksklusjon, for et åpent og fritt samfunn».

Store innvandringskritiske demonstrasjoner og vold i den østtyske byen Chemnitz har vekket uro hos mange tyskere, og det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) er på frammarsj.

Ifølge arrangørene deltok 150.000 i lørdagens demonstrasjon. Sent lørdag ettermiddag forelå det ikke noe estimat fra politiet. Fra Alexanderplatz gikk toget forbi Potsdamer Platz og Brandenburger Tor til Seierssøylen i den tyske hovedstaden.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas ga i forkant av demonstrasjonen sin fulle støtte til arrangementet, som han kalte «et flott signal».

– Vi lar oss ikke splitte, og iallfall ikke av høyreradikale, sa Maas til avisene i Funke-Mediengruppe.

Han understreket at flertallet av tyskerne står for toleranse og åpenhet mot verden, og uttalte at den nye nasjonalismen ikke løser noen problemer.

Den lokale avdelingen av statsminister Angela Merkels parti CDU støttet imidlertid ikke demonstrasjonen. Partilagets talsmann Stefan Evers sier årsaken er at det var «tvilsomme organisasjoner» blant arrangørene.