FANT HVAL: Lokalbefolkningen undersøker spermhvalen som skylte i land i Indonesia. Foto: NTB SCANPIX

Død hval hadde 1000 plastbiter i magen

UTENRIKS 2018-11-20T20:53:44Z

En spermhval som skylte opp på land i Indonesia ble funnet med 115 plastkopper, 25 plastposer og to sandaler i magen.

Publisert: 20.11.18 21:53

Det råtnende kadaveret var fullt av store og små plastbiter da det ble funnet naturreservatet Wakatobi i Indonesia . Lokalbefolkningen fant 1000 plastbiter, eller seks kilo, plast i magen, da de undersøkte den døde spermhvalen.

De fant blant annet fire plastflasker, 25 plastposer og to flipflop-sandaler.

«Selv om vi ikke har klart å finne dødsårsaken, er omstendighetene virkelig grusomme», uttalte Dwi Suprapti, koordinator for bevaring av marine arter i WWF Indonesia, til nyhetsbyrået AP .

Hun kunne ikke avgjøre dødsårsaken, siden kadaveret var godt i gang med å råtne.











1 av 4 NTB SCANPIX

Felles fiende

Indonesia er det landet i verden som slipper ut nest mest plast i naturen, etter Kina. Til sammen kastes 3,2 millioner tonn plast i Indonesia. 1,29 millioner tonn ender opp i havet.

«Dette er utrolig trist. Det er mulig at mange andre marine dyr også har fått i seg plastavfall. Dette er en fare for våre liv», sa Luhut Binsar Pandjaitan, Indonesias havminister, til AP.

Han fortalte at regjeringen forsøker å redusere bruken av plast, blant annet ved å oppfordre butikker til ikke å bruke plastposer. Målet er å redusere plastbruken med 70 prosent.

«Dette målet kan bli nådd hvis folk skjønner at plast er en felles fiende», sa han.

Fem land – Kina, Indonesia, Filippinene , Vietnam og Thailan – står for opptil 60 prosent av all plast som ender opp i havet, ifølge en rapport fra miljøvernorganisasjonen Ocean Conservancy og the McKinsey Center for Business and Environment .

«Hard plast (19 biter, 140 gram), plastflasker (4 stykker, 150 gram), plastposer (25 stykker, 260 gram), flipflopper (2 stykker, 270 gram), tråd (3,26 kilo) og plastkopper (115 stykker, 750 gram)», skriver WWF Indonesia på Twitter.

Flere hvaler fulle av plast er funnet de siste årene. Vinteren 2017 skylte en syk gåsenebbhval opp på Sotra. Hvalen måtte avlives. Da forskere undersøkte hvalen, fant de rundt 30 plastposer, i tillegg til mye småplast, i magen på dyret.

– Plastavfall er i dag et av de største miljøproblemene i havet. Å finne så mye plast i en sjelden hval er sjokkerende, og et trist eksempel på hvilken påvirkning vi mennesker har på havet, uttalte forsker Christoph Noever ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen, til VG den gangen .