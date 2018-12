GODT SALG: Ashley Brown har solgt mange våpen etter at en mor og hennes datter ble drept av en grizzlybjørn denne uken. Selv er Brown en ihuga bjørnejeger. Foto: Mattis Sandblad, VG

Opplever økt våpensalg etter dødelig grizzlyangrep

UTENRIKS 2018-12-01T18:38:16Z

WHITEHORSE (VG) I jaktbutikken «Hougen Sportslodge» i Whitehorse har de hatt ekstra pågang de siste dagene. Folk vil ha våpen til å beskytte seg mot bjørner.

Publisert: 01.12.18 19:38 Oppdatert: 01.12.18 20:08

Innbyggerne i Whitehorse er preget av grizzlybjørnangrepet ved Einarson Lake mandag. Der den norske pelsjegeren Gjermund Røsholt mistet sin kone Valérie Théorêt og deres 10 måneder gamle datter Adele.

De siste dagene jaktbutikken «Hougen Sportslodge» hatt stor pågang fra folk som kjøper seg våpen for å forsvare seg mot bjørner. Det forteller Chris Cassia (32), som også jobber i butikken.

– Selv om ikke alle snakker om angrepet som skjedde, så er det i alles tanker. Mange er knust. Og vi ar hatt en stor økning i salg av våpen som passer til å forsvare seg mot bjørner de siste dagene, forteller han.

Tusenvis av bjørner

Whitehorse omtales ikke som «Bear country» av de fleste VG møter uten grunn. Ifølge Ashley Brown (21), som har studert økologi og nå jobber i jaktbutikken «Hougen Sportslodge» bor det tusenvis av bjørner i området. Hun sier de er en viktig del av naturen i Yukon.

– Jeg har skutt to grizzlybjørner, men jeg har vært med på ti bjørnejakter, forteller 21-åringen, mens hun viser frem butikkens mest populære jaktrifle.

Hennes kollega henter frem en Remington 870-hagle. Det er dette våpenet det har vært mest salg av de siste dagene, sier han.

– Er det mange ganger folk møter på bjørner og må forsvare seg?

– Ulykker kan skje, det er sikkert. Hvert år kommer det bjørner til byen – den største grizzlyen jeg har sett var faktisk ikke langt unna – ved Grey Mountain, sier Cassia.

– Men hvis det er noen som vet mye om bjørner her, så er det Ashley, legger han til, og peker på sin kollega.

Ikke vanlig

Brown forteller at selv om mange har opplevd å møte på bjørner, og ulykker kan forekomme, så er det ikke vanlig med så tragiske ulykker som angrepet på Théorêt og datteren.

– Jeg har ingen anelse om når det sist gang skjedde noe så tragisk som dette, sier hun.

– Uansett hvor man er, så er det vanligvis sånn at bjørnene er like redde for deg som du er for dem

VG får opplyst at det har skjedd tre fatale bjørneangrep i Yukon-territoriet de siste 20 årene.

– Mild vinter forvirrer bjørner

Samtidig er det større sannsynlighet for å møte på bjørn nå enn før, sier mener Brown, og forklarer det med temperaturen.

Det er nå fire minusgrader i Whitehorse. Vanligvis ville det vært omtrent 20 minusgrader eller kaldere på denne tiden av året.

– Det forvirrer bjørnene og gjør at mange ikke går i hi. Vanligvis forventer man ikke å møte på bjørner i november. Selv om det er sånn at de kan våkne opp når som helst – hvis de er sultne, eller hvis noen vekker dem, sier hun.