BLIR NOMINERT: Fungerende statsminister Stefan Löfven sammen med Riksdagens leder Andreas Norlén, her fra et møte i oktober.

Foreslår Stefan Löfven som statsminister

Fungerende statsminister Stefan Löfven får regjeringsoppdraget i Sverige. Riksdagen skal stemme over hans forslag 5. desember.

Han får i mandat å presentere et regjeringsopplegg som det skal voteres over i Riksdagen. Dette er andre runde for Socialdemokraternas leder Löfven, som ikke lyktes med sine første sonderinger.

Nå velger Riksdagens talmann Andres Norlén å sette saken mer på spissen. Fredag opplyste han at Löfven har tiden fram til 5. desember, da Riksdagen skal stemme over hans forslag til regjering.

– Et nytt sonderingsoppdrag ville være for svakt, sier talmannen.

Moderaternas leder Ulf Kristersson ble nedstemt i Riksdagen i forrige uke.

Norlén sier at stemningen i landet krever at det snart skje noe i regjeringsspørsmålet. Han vil ikke spekulere om hvor stor sjanse Löfven har til å lykkes.

– Men vi trenger mer tempo i prosessen og tydelige tidsrammer, sier Riksdagens leder. Ved å sette mer press på Löfven håper han at de fastlåste posisjonene skal bli løst og at det kan bli reelle forhandlinger om samarbeid.

Löfven har over telefon akseptert oppdraget fra talmannen.