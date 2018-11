ARRESTERT: Hector Beltran Leyva da han ble arrestert i oktober 2014. Foto: Mexico's Attorney General's Office / AP

Narkobaron Hector Beltran Levya er død

UTENRIKS 2018-11-19T04:58:02Z

Den meksikanske nakrobaronen Hector Beltran Levya er død. Han skal ha dødd av hjertestans, 56 år gammel.

Det var søndag kveld den tidligere lederen for et av Mexicos mest hevngjerrige og nådeløse narkokarteller døde, etter å ha fått hjertestans i fengselet. Levya har vært fengslet siden mars 2016.

Innenriksministeren i Mexico opplyser at 56-åringen ble fraktet til et sykehus i byen Toluca etter å ha klaget på brystsmerter, men at legene ikke var i stand til å redde livet hans.

Narkobaronen med kallenavnet «The H» ble arrestert i San Miguel de Allende i 2014, der han ifølge Reuters hadde utgitt seg for å være kunsthandler og eiendomsmegler.

Det familiedrevne kartellet Beltran Levya skal ifølge New Zealand Herald ha vært et av de ledende kartellene i Mexicos narkohandel. De hadde kontroll over grenseregionen mot USA i Sonora og var med i kartell-koalisjonen ledet av Sinaloa-kartellet, som endte i en blodig internkrig da den brøt sammen i 2008.

Hectors brødre Alfredo og Carlos ble arrestert, mens Arturo ble drept. Hectors kone Clara Laborin Archuleta ble arrestert i 2016, etter å ha overtatt kartell-ledelsen og forsøkt å ta tilbake kontrollen over Acapulco.

Lederen for Sinaloa-kartellet, Joaquin «El Chapo» Guzman, er for tiden i retten i Brooklyn, anklaget for narkohandel, og er mistenkt for å ha bidratt med informasjon som førte til Alfredos arrestasjon.

Hector satt fengslet i et føderalt høysikkerhets-fengsel i Altiplano hvor han ventet på å bli stilt for retten for flere forbrytelser.