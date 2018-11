1 av 8 Krystin Harvey trøster datteren Araya Cipollini ved restene av det som var deres hjem i Paradise lørdag. John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Overlevende forteller: Slik unnslapp vi dødsbrannen i California

Dødstallet har steget til 25 i den mest ødeleggende skogbrannen California har opplevd, og arbeidet med å identifisere de omkomne er i gang.

Til sammen 110 personer er så langt savnet i brannene som fortsatt ikke er slukket etter å ha herjet i flere dager. Mer enn 8.000 brannmannskaper er satt inn i slukningsarbeidet.

Tre store skogbranner dekker nå over 1.000 kvadratkilometer både nord og sør i delstaten.

Tallet på antall savnede er nå 110, melder AP .

Byen Paradise nord i California har blitt spesielt hardt rammet. Hele byen er utslettet, 27.000 innbyggere har mistet hjemmene sine og 23 personer er bekreftet døde.

Samtidig som dødstallene har steget, har historiene fra overlevende i brannen, som har fått navnet «Camp Fire in Butte County», begynt å komme ut.

Kjempet for å redde moren

Brad Weldon (63) er en av dem som slapp unna flammene i den fortapte byen Paradise.

Til avisen San Francisco Chronicle forteller han om de dramatiske timene da han kjempet mot flammene for å redde livet til sin urørlige og blinde mor.

De befant seg i en leilighet i gaten Lisa Lane i byen sammen med en romkamerat da de så veggen av flammer komme.

Naboene kastet seg i bilene sine mens sirenene ulte, og Weldon skjønte at de også måtte komme seg vekk.

Men hans 90 år gamle mor ville ikke forlate huset.

– Hun sa f... ta deg, jeg drar ikke, forteller Weldon.

– Så jeg sa: ok, vi skal kjempe imot brannen, og det gjorde vi, fortsetter han.

Hageslanger og bøtter

De neste 14 timene gjorde Weldon og romkameraten det brannmyndighetene i California har instruert innbyggerne om å ikke gjøre:

De ble værende, og brukte hageslanger og bøtter til å slukke flammene som trengte seg gjennom nabolaget.

Ifølge San Francisco Chronicle skal flammene ha slukt oppbevaringsskurene i enden av gaten og husene på hver side av veien. Gjennom dagen og natten var også lyden av eksploderende ammunisjon og punkterte propantanker, sterkt til stede.

Flammene nådde inntil bakhagen hans men kom ikke inn i huset. De grønne buskene i hagen hans står i skarp kontrast til de svarte brannrestene som var naboeiendommene.

– Jeg følte jeg kjempet mot en elefant med en enslig spaghetti, sier Weldon som er klar over at de er heldige som overlevde.

NTB melder at en mobil DNA-lab og eksperter nå er på plass for å bistå i arbeidet med å identifisere de døde. Ekspertene skal undersøke restene som er funnet etter dem som er omkommet.

– I noen tilfeller finner vi bare beinrester eller fragmenter av bein. Dette er fryktelig tungt, sier sheriff Kory Honea i Butte county.

– Fikk bare med seg en bag

– Moren min mistet alt, forteller Alison Gresham til VG.

Moren Bridget Lazenby har bodd i Paradise i over et år. Fredag klokken syv om morgenen lokal tid ble hun bedt om å evakuere. Datteren forteller moren har tekstet og ringt siden, og at hun var livredd da hun måtte rømme igjennom flammene.

– Hun fikk bare tatt med seg en bag, forteller datteren.

For å hjelpe evakueringen ble alle veibaner åpnet, slik at folk kunne kjøret ut på seks veibaner istedenfor tre. Dette skal moren ha fortalt var til enorm hjelp for å få så mange som mulig i trygghet.

– Barndomsbildene våre er borte

Moren oppholder seg nå trygt i sønnens hus i Chico. Lørdag kom imidlertid en tung beskjed da naboen ringte og fortalte at blokken deres hadde brent ned dagen før. Det ble samtidig bekreftet at kirken hun har gått til, var brent ned.

– Alle barndomsbildene våre er borte. Sysakene hennes. Alle minnene våre er borte.

Gresham er likevel takknemlig for at moren kom seg ut i tide ettersom hun ikke har bil, og trengte skyss ut.

Naboene hennes skal ha forsikret seg om at hele nabolaget kom seg ut, og de skal ha reddet to hunder på veien.

– En av naboene hun satt på med, kjørte innom sin bror for å ta med hundene hans ettersom han var på jobb i Chico da det skjedde.

Gresham sier folk er sinte over at brannen i Paradise skal ha blitt startet av folk som ikke slukket campingbålet sitt.

Norsk kvinne måtte evakuere

Norske Karin Rønning (74) fra Kragerø var på ferie i Paradise, nord i California da skogbrannen startet torsdag.

– Jeg var på besøk hos en venninne som bodde i en trailer i en byen. Klokka halv ni på morgenen ble vi oppringt fra noen i myndightene som sa at skogbrannen nærmet seg og at vi måtte evakuere med en gang, sier hun på telefon fra California.

Rønning og hennes halvt norske venninne skjønte alvoret. De fikk pakket kofferten i en fei og kastet seg i bilen og kjørte ut av trailerparken.

– Det var mørkt som natten klokken halv ni på morgenen. Det var en skremmende opplevelse, sier den sindige penjononerte folkehøgskolerektoren.

Bilen stoppet opp

På veien ned mot byen Chico så de et flammehav på begge sider av bilen og bilen var full av aske og brente biter som fløy gjennom lufta.

– Evakueringen ned til Chico tok mellom fem og seks timer. Det er en tur som vanligvis ville tatt et kvarter, sier hun.

Rønning forteller at de ikke så flammene men at de kjørte gjennom en konstant askesky.

– Bilen stoppet opp underveis og vi måtte ta ut og få renset luftfilteret. Det virket og bilen startet igjen.

De kom seg unna, men alle de som prøvde å komme seg ned fra Paradise var ikke så heldige.

– Dere var heldige som kom dere unna så raskt?

– Ja, etter oss var det hundrevis av biler som brant på veien ned til Chico og mange gikk tom for drivstoff i køen, sier Rønning.

Kragerøkvinnen er nå i sikkerhet hos venner i byen Orland som ligger ca 50 km fra Paradise.

– Vet dere hva som er igjen av traileren?

– Nei, vi vet ikke hva som skjedde med traileren, som ligger sørøst i byen.

Måtte forlate alt

Hun forteller at de skal prøve å ta seg opp til byen så snart det er mulig.

– Jeg fikk med meg kofferten min, men venninnen min måtte jo forlate alt, sier Rønning som forteller at hun har vært på besøk i byen hvert år i mange år.

Har du opplevd noe tilsvarende dette?

– Nei, overhodet ikke. Det var brann i en canyon i nærheten her i fjor, men det var ingenting i forhold til dette.

Søndag morgen lokal tid kjemper brannmannskaper fortsatt mot flammene.