HAVARERT: KNM "Helge Ingstad" ved havaristedet i Øygarden mandag den 12. november, før skipet sank enda dypere ned i vannet. Foto: Harald Vikøyr

Russiske medier latterliggjør Norge og NATO etter «Helge Ingstad»-forlis

UTENRIKS 2018-11-27T04:51:51Z

Den russiske mediedekningen av fregattulykken preges av harselering med NATO og den norske marinen. Det dukker også opp flere konspirasjonsteorier.

Publisert: 27.11.18 05:51

«Og dette er før russerne kommer. Hva skjer når de kommer seilende?» skriver en Twitter-bruker ifølge nettetsedet rueconomics, som rapporterer om at fregatt-ulykken i Norge blir «hånet» på nettet.

Av de mer spesielle meldingene om «KNM Helge Ingstad», er mandagens nyhet fra nettstedet inforeactor.ru, som skriver at NATO-sjef Jens Stoltenberg har tilbudt å overrekke den havarerte fregatten til Kiev for å styrke den ukrainske marinen.

Fått med deg? Krise på Krim: – Veldig, veldig alvorlig

Fregatten «KNM Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» kolliderte torsdag 8. november i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Å sikre og heve skipet har vist seg å være en vanskelig affære. Både politiet og Havarikommisjonen jobber med å finne ut av hva som skjedde da skipene kolliderte.

Skipsbergingen: Forbereder seg på storm – har bestilt 200 tonn kjetting

Mener Russland får skylden

I en rekke Russiske medier blir forliset sett i sammenheng med beskyldninger om at Russland har forstyrret GPS-signaler under Trident Juncture.

Norge myndigheter holder Russland ansvarlige for forstyrrelser i signalene til flytrafikken i Finnmark under NATO-øvelsen. Finske myndigheter mener også det er sannsynlig at Russland har stått stått bak forstyrrelser av GPS-signaler til passasjerfly nord i landet.

Dette blir sett på som et forsøk på å gi Russland skylden for «KNM Helge Instad»-ulykken, og andre problemer under «Trident Juncture».

– Ingen vil innrømme sine feil, alle leter etter noen å skylde på, sier politologen Andrej Kosjkin til nettstedet tsagrad.ru om «KNM Helge Ingstad»-ulykken, og fastslår at NATO legger skylden for alle uhell under «Trident Juncture» på Russland.

Maria Zakharova, talsperson for Russisk UD, hevdet under en pressekoferanse tirsdag at GPS-beskyldningene kommer for å «trekke oppmerksomheten fra «KNM Helge Ingstad»-skandalen».

– Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har nok en gang beskyldt Russland for å komme med «forstyrrelser» i GPS-signaler som visstnok har komplisert sivil luftfart i de nordlige delene av landet, sa hun ifølge The Barents Observer , og kalte beskyldningene absurde.

Fregatt-ulykken: Kan ta ett helt år før endelig rapport foreligger

– Uheldig

Flere russiske aviser omtaler «KNM Helge Ingstad»-ulykken som en stor ripe i lakken for NATO-øvelsen.

«Norge taper store penger etter at «usenkelig» fregatt kolliderte med tankskip», skriver avisen Sputnik.

«Det synkende skipet er uheldig for NATO, med tanke på at Trident Juncture skulle sende en «klar beskjed» til «fiender» om at NATO er «klar for å forsvare seg mot en hvilken som helst trussel», skriver Russia Today.

Avisen oppsummerer NATO-øvelsen i en artikkel med tittel «bæsjende soldater, tomme barer, synkende fregatt, og andre høydepunktene fra NATOs største øvelse.