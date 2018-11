KRITIKK: Aung San Suu Kyi får massiv kritikk etter folkemordet på Rhingya-minoriteten i Myanmar. Foto: Reuters

Fredsprisvinner fratas Amnesty-pris: - Skammelig forræderi

UTENRIKS 2018-11-12T17:30:03Z

Amnesty International trekker tilbake sin viktigste pris, «Ambassadøren for samvittighet», fra Aung San Suu Kyi. Årsaken er hennes «skammelige forræderi fra verdiene hun en gang sto for», ifølge organisasjonen.

Publisert: 12.11.18 18:30

Hun var en gang et ikon i kampen for menneskerettigheter i hjemlandet Myanmar – og i store deler av verden. I 1991 ble hun tildelt Nobels fredspris for sitt langvarige arbeid for demokrati.

Men så kom høsten 2017 og Aung San Suu Kyis omdømme falt fra hverandre:

Over 700.000 mennesker fra minoriteten «rohingyaene» flyktet til Bangladesh fra den vestlige delstaten Rakhine i Myanmar etter at hæren iverksatte en brutal militæraksjon i området. Hæren anklages for massevoldtekt, massedrap, og for å ha satt fyr på hele rohingya-landsbyer under den brutale aksjonen.

FN-granskere mener Myanmars øverste militære ledere må stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten på grunn av håndteringen av rohingyaene.

Myanmars leder er Aung San Suu Kyi og siden 2017 har hun fått hard kritikk for hverken å ha tatt avstand fra eller stanset overgrepene.

Fratas utmerkelse fra Amnesty

Amnesty International kunngjør nå at de tar deres viktigste pris, «Ambassadøren for samvittighet», fra Aung San Suu Kyi.

– Årsaken er Myanmar-lederens skammelige forræderi fra verdiene hun en gang sto for, sier Tale Hungnes, samfunnssjef i Amnesty Norge til VG.

Søndag skrev Amnesty International et brev til Aung San Suu Kyi for å informere henne om at organisasjonen tilbakekaller prisen fra 2009.

Fakta om Aung San Suu Kyi * Født 19. juni 1945. Hennes far, general Aung San, var en ledende forkjemper for at det daværende Myanmar skulle løsrive seg fra kolonimakten Storbritannia. Han ble drept i 1947. * Utdannet seg i India og Storbritannia. Hun vendte i 1988 tilbake til hjemlandet, der hun ble generalsekretær i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD). * I 1989 ble hun pågrepet for å ha «truet statens sikkerhet», og hun gikk etter dette inn og ut av husarrest fram til hun ble satt fri i 2010. * I 1990 vant NLD valget i landet, men de militære nektet å gi fra seg makten. * San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991. * Ved suppleringsvalget til nasjonalforsamlingen i 2012 ble hun innvalgt sammen med 42 partifeller. * Nasjonalligaen for demokrati (NLD) sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Grunnloven gir imidlertid landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Grunnloven hindrer også Aung San Suu Kyi i å bli president, ettersom hun har vært gift med en utenlandsk statsborger. * Suu Kyi har derfor fått en nyopprettet post som i praksis gjør henne til statsminister, mens den tidligere sjåføren hennes Htin Kyaw innehar presidentposten. * Suu Kyi har fått hard internasjonal kritikk for ikke å ha stanset eller tatt avstand fra regjeringsstyrkenes offensiv mot den muslimske rohingya-minoriteten. * Det siste året har regjeringsstyrker drevet rundt 700.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. I en omfattende rapport konkluderer FN-etterforskere med at folkemordet mot de gjenværende rohingyaene fremdeles pågår. Over 390 landsbyer er ødelagt og 10.000 mennesker er blitt drept så langt i konflikter, ifølge FN. Kilde: NTB

– I dag er vi forferdet over at hun ikke lenger representerer et symbol på håp, mot og et forsvar av menneskerettighetene. Amnesty International kan ikke rettferdiggjøre hennes fortsatte status som mottager av «Ambassadør for samvittighetspris». Og det er med stor tristhet Amnesty i dag tar prisen fra Suu Kyi, sier Hungnes videre.

Organisasjonen legger vekt på at Aung San Suu Kyi ble de facto leder av Myanmar sivilstyrte regjering i april 2016, og siden den gang har hennes administrasjon vært aktivt involvert i oppdrag eller videreføring av flere menneskerettighetsbrudd.

Forventninger til prismottageren

I de to årene siden Aung San Suu Kyis administrasjon overtok makten, har menneskerettighetsforkjempere, fredelige aktivister og journalister blitt arrestert og fengslet mens andre står overfor trusler og trakassering for deres arbeid, skriver Amnesty i en uttalelse.

– Er ikke dette en pris hun fikk for noe hun gjorde i fortiden? Hvorfor tar dere den tilbake for noe som skjedde etter prisen ble tildelt?

– Dette er en svært høythengende pris. Det er en pris for hva man har gjort, men det ligger også en forventning om at prismottageren fortsatt vil være en forkjemper for menneskerettighetene. Det er i hvert fall en forventning om at man ikke skal gjøre det mottatte, avslutter Hugnes.

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter fortsetter overgrepene mot rohingyaer i Rakhine i dag.

Myanmars FN-ambassadør Hau Do Suan tilbakeviser anklagene om folkemord og sier granskingskommisjonens konklusjon er «politisk motivert».