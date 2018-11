DISKUTERTE BREXIT: Jeremy Hunt (foran) og hans norske kollega Ine Eriksen Søreide drakk gløgg og småpratet foran den norske julegranen i britisk UD torsdag morgen. Foto: Frank Augstein / AP

Britenes utenriksminister: Avviser «Norway»-avtale

LONDON (VG) «Norway Style», EØS-avtale for Storbritannia, er ikke aktuelt for den britiske regjeringen. Det sier utenriksminister Jeremy Hunt etter møte med sin norske kollega Ine Eriksen Søreide (H) torsdag morgen.

Publisert: 29.11.18 12:27 Oppdatert: 29.11.18 13:06

Hunt og Eriksen Søreide smakte på julestemningen, og på norsk gløgg og svenske pepperkaker utenfor det britiske utenriksdepartementet i London.

Anledningen var tenningen av den norske julegrana utenfor UD, tredje år på rad og dermed en tradisjon, ifølge Hunt. Og en mulighet for den norske utenriksministeren til å få en halvtimes møte med hennes britiske kollega.

Vil stoppe fri bevegelse

Etter møtet varslet den britiske utenriksministeren at han står side om side med sin statsminister Theresa May i troen på at Underhuset skal godkjenne brexit-avtalen 11. desember.

– Jeg har respekt for Norges valg. Men de mange av dem som stemte for Brexit, vil stoppe fri bevegelse og ha strengere kontroll av innvandringen. Det er ikke mulig med «Norway Style», derfor er det vanskelig, sa Hunt til norsk presse.

Nei til folkeavstemning

Plan B for den britiske regjeringen er heller ikke en ny folkeavstemning:

– Problemet med en ny folkeavstemning, er at det kan bli en tredje og en fjerde folkeavstemning, Derfor skal vi forlate EU slik folket ba oss om, og bygge nye relasjoner med Norge og andre land, sa Hunt.

Men minst fire andre britiske medlemmer av regjeringen skal være i gang med en plan B: En EØS-tilknytning for Storbritannia gjennom medlemskap i frihandelsgruppen EFTA , med Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, for det tilfellet at May’s brexit-plan faller i parlamentet ikke får flertall for sin avtale med EU om to uker.

Hører hva de sier

Ine Eriksen Søreide ville ikke bekrefte direkte at EØS som plan B var tema i møtet med Jeremy Hunt.

– VI diskuterer så klart det som skjer her, men vi hører jo klart at de ikke ønsker det, sier Søreide.

– Vi forholder oss til det regjeringen sier, at EØS og EFTA ikke er noen foretrukket løsning for dem. Det er en britisk beslutning hva de ønsker, sa den norske utenriksministeren etter møtet.

Om Mays avtale skulle tape i Underhuset, er et alternativ som regjeringen i Norge ikke vil forskuttere:

– VI vil ikke spekulere i hva som skjer, sier Søreide.

EØS-tilhengere

Men i Underhuset jobber representanter for alle partiene, også fra regjeringspartiet, for å samle flertall for en «Norway Style» avtale med en EØS-lignende tilknytning til EU gjennom medlemskap i EFTA.

VG har de siste dagene publisert intervjuer med både Labour-representanten Stephen Kinnock og hans konservative kollega George Freeman , som begge ønsker Storbritannia inn i EØS.

Ulike interesser

– Hva er ulempene for Norge om Storbritannia skulle slutte seg til EØS?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Det er ikke en aktuell problemstilling. Men det de har sagt tidligere er jo blant annet at britene ikke vil ha fri personbevegelse. Så er det klart at vi har ulike økonomier, og på noen områder også ulike interesser, sier hun til VG.