DETTE ER EN SKOLE: Ifølge skiltet er dette inngangsporten til et utdannelsessenter for yrkesfag. I virkeligheten er det en av leirene der den muslimske minoriteten i regionen Xinjiang holdes, meldte nyhetsbyrået Reuters i september i fjor. To journalister ble arrestert for å ha tatt bildet. Foto: THOMAS PETER / REUTERS

Nye detaljer om Kinas skrekkleirer: «La ingen unnslippe»

Nye detaljer skal vise hvordan Kina ga ordre om at det skulle bli umulig å rømme fra sentrene for omskolering, der over én million mennesker holdes. Kina kaller anklagene en for en «medieskapt konspirasjon».

Nå nettopp

Dokumentet fra det kinesiske kommunistpartiet kalles «Telegram», men er i virkeligheten en manual for hvordan massefengslingen av landets muslimske minoritet skal gjennomføres:

Rømming må aldri tillates, «la ingen unnslippe» står det. Dører skal lukkes og låses med dobbelt låssystem umiddelbart etter at de er blitt åpnet.

Et system med poeng bestemmer «belønninger, straff og familiebesøk», basert på en evaluering av studentenes «ideologiske problemer».

Det oppfordres til at man skal fremme «tilståelse fra studentene så de forstår den dype ulovligheten av deres kriminelle og farlige natur».

OMSKOLERING: Dette bildet viser «Artux City senter for yrkestrening og opplæring», i Xinjiang-provinsen i Kina, som er antatt å være ett av sentrene for omskolering. Foto: GREG BAKER / AFP

«Omskolering» av muslimer

Det kommer frem i en ny avsløring fra International Consortium of Investigative Journalists, som har samlet avsløringer om de såkalte sentrene for yrkesutdanning.

Sentrene driver med såkalt «omskolering», og er opprettet av kinesiske myndigheter i provinsen Xinjiang, der den muslimske folkegruppen uighurer anklages for å drive terror med mål om selvstendighet fra Beijing.

– Dette er knusende for forklaringen til det kinesiske kommunistpartiet om at disse leirene er ufarlige sentre for yrkestrening og at uighurer deltar frivillig, sier James Leibold, ekspert på etniske forhold i Kina ved universitetet i Melbourne, til nyhetsbyrået AFP.

VAR FANGE: Omir Bekali er en av få som har unnsluppet fengslene og omskoleringsleirene i Xinjiang-regionen i Kina og som våger å fortelle om det. VG traff ham i Istanbul. Foto: Ozge Sebzeci

Stod frem i VG

VG møtte i fjor Omir Bekali, én av de første som klarte å unnslippe en av leirene for religiøs og politisk indoktrinering. Han hadde da klart å rømme til Tyrkia, der det finnes et stort antall fra folkegruppen uighurer.

– I timevis måtte vi gjenta «det finnes ingen gud», vi måtte takke kommunistpartiet om igjen og om igjen, og vi måtte innrømme at vår egen folkegruppe var mindreverdig, fortalte Bekali til VG om livet i omskoleringsleiren.

Fortellingen fra innsiden: Fanget i Kinas hemmelige leirer

VG fortalte også historien om Atkem, som mistet mannen sin til én av disse leirene, men som også ble fratatt to barn som en følge av politikken der barn av kinesiske muslimer sendes til barnehjem, mens foreldrene får «politisk opplæring».

Reportasje blant de forfulgte: Barn av muslimer sendes på barnehjem

DEMONSTRASJON: Menn og barn fra folkegruppen uighurer demonstrerer i Istanbul i Tyrkia i fjor høst. Foto: MURAD SEZER / REUTERS

Skylder på mediene

Den nye lekkasjen er den andre store avsløringen om undertrykkelsen i Xinjiang på kort tid. Tidligere er Kina blitt kraftig kritisert av FN for den statlige indoktrineringen av uighurer gjennom slike leirer.

Men kritikken preller av på kinesiske myndigheter. Til den britiske avisen The Guardian sier den kinesiske ambassaden i London at «de såkalte lekkasjene er fabrikkert og fake news».

Budskapet ble gjentatt under en pressekonferanse mandag, da talsmann Geng Shuang fra det kinesiske utenriksdepartementet svarte slik:

– Noen mediers konspirasjon for å sverte Kinas innsats mot terror vil ikke lykkes. Vårt kraftigste motangrep er å opprettholde solidaritet mellom etniske grupper i et fredelig samfunn.

PS: Tyskland ber nå Kina om å gi FN fullt innsyn i leirene i Xinjiang, etter de lekkede dokumenter tyder på at det foregår hjernevask og tortur der.

Publisert: 25.11.19 kl. 23:22