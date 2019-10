Støre: Norske barn kan hentes fra Syria sammen med mødrene

Etter et møte på Stortinget, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at han mener at norske IS-kvinner kan hentes hjem sammen med sine barn, dersom mødrene straffeforfølges i Norge.

VG er kjent med at det i dag ble holdt et møte i Stortingets utvidede utenrikskomité, der situasjonen i Syria etter den tyrkiske militæraksjonen var tema. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) holdt en redegjørelse om situasjonen. Møtet var lukket for pressen, slik som er vanlig i disse møtene.

NRK, som omtalte saken først, melder at det ble diskutert å hente hjem den mye omtalte norske 4-åringen og hans syke mor fra al-Hol leiren i Syria.

BAKGRUNN: I dette intervjuet forklarer kvinnen hvorfor hun ikke vil la den syke sønnen dra til Norge alene

– Det var en fortrolig orientering. Av hensyn hvor følsomt dette er og hvor utsatte disse menneskene er, så vil jeg ikke kommentere detaljer, sa Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til NRK etter møtet.

Ifølge NRK mener Støre at det trolig er flertall i Stortinget for at IS-kvinner også kan returnere, hvis de blir straffeforfulgt i Norge, og hvis regjeringen finner en løsning på det.

– Hvis det som skal til for et barn kommer hjem er at en mor ledsager, så er vi for det, forutsatt at det skjer tiltak i Norge. Jeg tror det er en holdning som har stortingsflertallet med seg, sier Støre til NRK.

I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Morfaren til VG: – Veldig hyggelig

IS-kvinnens far sier at han håper at både datteren og barnebarna blir hentet hjem, men han tar forbehold om at han ikke vet hva som er blitt diskutert i Stortinget.

– Jeg synes det er veldig hyggelig hvis diskusjonen i Stortinget betyr at de nå viser økt forståelse for situasjonen datteren min og barna er i. Jeg vil sette veldig pris på det dersom de hentes hjem. Jeg håper det faktisk skjer, sier morfaren til VG.

Stemte nei i forrige uke

I forrige uke stemte Ap, og et klart flertall på Stortinget, nei til et forslag fra MDG om å hente 4-åringen hjem sammen med moren og hans søster på tre år. Ap vil ikke at Stortinget skal overstyre regjeringen i denne saken, får VG opplyst:

– Hvis det er regjeringens vurdering at det ikke er mulig å hente hjem barna uten at mødrene ledsager dem, og det foreligger en god plan for straffeforfølgelse, så vil ikke Arbeiderpartiet stille seg i veien for at både mødre og barn han hentes til Norge, sier Støre til VG, via Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen.

MDG: – Viktig utvikling

MDG-leder Une Bastholm, som la frem forslaget i Stortinget, oppfatter også dagens møte som en viktig utvikling:

– Jeg har merket meg av signalene regjeringen har gitt i det siste, aller mest offentlig, og blitt betrygget av at regjeringen jobber med disse sakene. Før sommeren så det ut som om det var uaktuelt å la mødrene komme hjem til Norge og straffeforfølge dem her, men nå virker det mer åpent, sier Bastholm til VG.

– Det er dessverre slik at jeg ikke kan gå inn i detaljer. Jeg har vært opptatt av at mest mulig av dette skal gå i offentlig møter. Det er en del ting som ble diskutert i dette møtet, om sikkerhetssituasjonen i området og om man har juridisk mulighet til å skille mor og barn i en situasjon hvor det er vanskelig å få et fritt samtykke fra mor, kunne vært debattert offentlig, fortsetter hun.

Rødt-Moxnes bekymret

Etter det samme møte, forteller Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG at han er bekymret for at sikkerheten i interneringsleirene i Syria der til sammen fem norske kvinner og seks norske barn sitter, står i fare grunnet den pågående tyrkiske militæroperasjonen.

– De kurdiske styrkene som har ansvaret for sikkerheten i disse leirene må sende vaktene sine for å delta i forsvaret mot den tyrkiske invasjonen. Det vil gjøre sikkerheten enda mer utsatt. De mest ekstreme vil kunne overta i leirene, og titusenvis av islamister vil kunne rømme. De norske kvinnene som har sagt de vil ut av IS, og deres barn, lever nå farlig. Det haster nå enda mer å hente dem hjem, sier Moxnes til VG.

Abid Raja i Venstre har lenge vært en sterk pådriver for å hente alle de norske barna hjem, sammen med mødrene.

– Vi må hente hjem alle barna, sammen med mødrene. Og det haster ekstremt. Livet til fireåringen er i fare. Disse barna har vært gjennom nok lidelser. Den norske staten må gå foran og la prinsippet om barnets beste, være ledestjernen vår. Hele Venstre ønsker at vi finner en human og medmenneskelig løsning raskest, sier Raja til VG.

Støre: Alle barn bør hjem

I vår gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut i VG og sa at Norge bør hente hjem barna til norske IS-kvinner. Da statsminister Erna Solberg (H) gikk ut med at kun foreldreløse barn skulle hentes hjem, var Støre klar på at dette ikke var godt nok: «Vi må stille opp for alle barna av IS-krigere», sa Støre til VG den gang.

På det tidspunktet var det ikke snakk om å hente hjem barn uten mødrene. Støre sa at Norge burde lære fra andre land som hentet hjem IS-kvinner, han mente at kvinnene burde få konsulær bistand i Syria fra UD, og at de kunne straffeforfølges ved retur til Norge.

