UTBRENT: Flyet havnet utenfor rullebanen og begynte å brenne. Foto: WJHL/AP

Racingstjerne overlevde dramatisk flyulykke

Den tidligere Nascar-føreren Dale Earnhardt Jr., kona Amy og deres 15 måneder gamle datter unnslapp flykrasjen uten alvorlige skader.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Da vi kom til stedet kom det kraftige flammer fra flyet, forteller brannsjef i området Barry Carrier til CNN, og sier at alle som var om bord i flyet da hadde kommet seg ut på egen hånd.

Flyet havnet ifølge politiet på utsiden av rullebanen under landingen på flyplassen Elizabethton i Tennessee. Der skal det ha krasjet i et gjerde og tatt fyr.

I tillegg til den lille familien var det to piloter om bord, skriver AP.

RACINGSTJERNE: Dale Earnhardt Jr. (44) er sønn av racinglegenden Dale Earnhardt, som omkom under Daytona 500-løpet i 2001. Foto: Nick Wass / TT NYHETSBYRÅN

Earnhardts søster Kelley Earnhardt bekrefter på Twitter at broren var involvert i ulykken, og at det står bra til med alle sammen:

– Jeg kan bekrefte at Dale, Amy og Isla var involvert i et krasj sammen med to piloter i ettermiddag. Alle er trygge og har blitt tatt med til sykehuset for oppfølging. Vi har ikke mer informasjon nå, og takker for forståelsen.

Ifølge Guardian er Earnhardt Jr. innlagt på sykehus med mindre alvorlige skader etter krasjen.

Amerikanske luftfartsmyndigheter sier at flyet, som var av typen Cessna Citation, rullet av rullebanen og tok fyr etter landingen klokken 15.40 torsdag ettermiddag lokal tid.

Amerikanske National Transportation Safety Board skriver på Twitter at de sender to representanter til Tennessee for å granske ulykken.

Dale Earnhardt Jr. har vunnet prisen for den mest populære Nascar-føreren hele 15 ganger – sist i 2017 – og har ifølge AP 26 cupseire bak seg. Nå jobber han som ekspertkommentator for kanalen NBC.

Han er sønn av racinglegenden Dale Earnhardt, som omkom under Daytona 500-løpet i 2001. Han var USAs mest populære fører på det tidspunktet.

Publisert: 16.08.19 kl. 02:55

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post