Russlands folkevalgte åpner for at Vladimir Putin kan bli sittende som president til 2036. Foto: AP / NTB scanpix

Dumaen åpner for at Putin kan bli sittende til 2036

Den russiske nasjonalforsamlingen har stemt for president Vladimir Putins forslag til endringer i grunnloven. Det åpner for at han kan sitte til 2036.

383 representanter stemte for, og 43 unnlot å stemme i den tredje og avgjørende avstemningen om grunnlovsendringene onsdag. Endringene må også godkjennes av Russlands høyesterett før de kan tre i kraft.

Grunnloven tillater i dag presidenten å sitte i to påfølgende perioder, og Putins andre periode utløper i 2024.

Grunnlovsendringen åpner for at 67 år gamle Putin kan gå løs på to nye perioder og i teorien sitte til 2036, da han vil være 83 år gammel.

