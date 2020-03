DÅRLIGE FORHOLD: Tusenvis av mennesker i tynne telt er omringet av gjørme, søppel og kloakk i Europas største flyktningleir, Moria-leiren, på Lesvos i Hellas. Bildet er fra desember 2019. Foto: Harald Henden, VG

Frykter massedød i flyktningleirer: – Vi må handle nå

Coronaviruset vil føre til massedød blant flyktninger i overfylte leirer verden over, advarer Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Millioner av mennesker rammet av konflikt lever i overbefolkede flyktningleirer der det er veldig dårlige hygiene- og sanitærfasiliteter, sier Egeland.

Når viruset slår til mot overbefolkede flyktningleirer i land som Iran, Bangladesh, Afghanistan og Hellas, vil konsekvensene være brutale, advarer han:

– Vi må handle nå.

– Coronaviruset diskriminerer ingen

Flyktninghjelpen oppfordrer nå giverland til å vise raushet og fleksibilitet slik at hjelpeorganisasjoner kan trappe opp innsatsen med å bedre vann-, sanitær- og hygienefasiliteter i leirene.

– Mens verdens statsledere jobber med å unngå et skrekkscenario innenfor egne landegrenser, må de ikke snu ryggen til dem som bor utenfor grensene. Vi må stå i internasjonal solidaritet med folk på flukt gjennom denne veldig usikre perioden.

FANGET: – Mennesker i skrekkleiren Moria-leiren er fanget der, og politi og høyreekstreme utenfor leirene vil slå til dersom de forsøker å ta seg ut av leiren, sier Nilas Johnsen, tidligere Midtøstenkorrespondent for VG. Bildet er fra desember 2019.

Egeland frykter også følgene dersom viruset spres i land som Syria og Jemen, der sykehus er bombet, eller i land som Venezuela, der helsevesenet allerede har brutt sammen.

Flyktninghjelpen trapper nå opp arbeidet i Iran, hvor organisasjonen er særlig bekymret over millioner av afghanske krigsflyktninger som lever i områder med ekstremt dårlige hygienefasiliteter og begrenset tilgang til helse- og sosialtjenester.

– Coronaviruset diskriminerer ingen, og det burde heller ikke verdenssamfunnet gjøre når det gjelder å hjelpe dem som er mest utsatt for å bli smittet av sykdommen, sier Jan Egeland.

Kan bli en katastrofe

VG-journalist Nilas Johnsen er tidligere Midtøsten-korrespondent, men er for tiden i pappaperm. Han har bred erfaring på feltet, blant annet gjennom mange besøk i flyktningleirer.

Han har også merket seg at hjelpeorganisasjoner slår full alarm om fare for coronautbrudd i leirene.

– Tankene mine går først og fremst til flyktningleirer i Hellas. Særlig leirene på Lesvos og Chios, der situasjonen er svært dårlig for flyktningene, sier Johnsen.

Her er leirene overfylte, helsetilbudet er så å si ikke-eksisterende, og mange er allerede lungesyke etter flere år på flukt under kummerlige forhold. Dersom coronaviruset begynner å spre seg i denne type leirer, vil det raskt bli en katastrofe, mener Johnsen.

– Trolig er det bare et spørsmål om tid før viruset når disse leirene.

VG har besøkt disse leirene gjennom flere år, og også uten et virusutbrudd er situasjonen i de greske leirene dramatisk ille. Ettersom resten av Europa ikke har avlastet Hellas på flere år, er situasjonen bare blitt verre og verre.

Situasjonen er også kritisk i flyktningleirer i Tyrkia, Irak og særlig i Idlib-regionen i Syria, forteller Johnsen. Men faren for et corona-utbrudd gjelder over hele verden.

