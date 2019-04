KONE OG DATTER:: Anita og Christina Berg er glad for at rettssaken endelig starter. Foto: Tore Kristiansen

Frode Bergs familie: – Vi har skjønt at han blir dømt

MOSKVA (VG) Etter 482 dager i det beryktede Lefortovo-fengselet til FSB i Moskva starter rettssaken mot Frode Berg tirsdag.

– Vi er veldig glad at saken endelig er i gang at noe skjer. Vi har det etter forholdene helt greit, sier Frode Bergs datter Christina Berg til VG.

Familien tror også Berg selv er glad for at rettssaken er i gang.

Likevel regner de med at han ikke kommer til å frifinnes.

– Vi har skjønt at han blir dømt, og at han får en dom. Så håper vi at det jobbes med en løsning for å han hjem, sier datteren.

Familien tror en politisk løsning må til for å få Frode Berg hjem igjen.

Hovedforsvareren er bortreist

Frode Berg møter uten hovedforsvarer når rettssaken starter.

Årsaken er at Bergs russiske advokat Ilya Novikov er på reise i USA. Nordmannens norske advokat Brynjulf Risnes får heller ikke til å være i rettssalen.

Forsøk på å utsette saken fra forsvarerens side mislyktes da dommeren slo fast at saken ikke kunne vente.

Ved sin side har Frode Berg i stedet Petr Anasjkin. Han er eneste forsvarer i salen. Anasjkin er Novikovs assistent.

– Det er ikke heldig at Novikov er utenlands akkurat nå, men det var umulig for han å forutse at saken plutselig skulle komme opp akkurat nå. En kollega av ham, Petr Anasjkin, kommer til å være i retten i Novikovs sted. Novikov lander i Moskva onsdag morgen, sier Risnes til VG.

IKKE I RETTEN: Tirsdag starter rettssaken mot Frode Berg i Moskva. Berg kommer til å møte uten sin russiske advokat Ilya Novikov. Foto: Arthur Bondar

Heller ikke norsk forsvarer i Moskva

Samtidig som dommeren avgjorde at rettssaken skulle starte 2. april, slo byretten fast at behandlingen av saken skal foregå bak lukkede dører.

Det vil si at hverken publikum eller presse får være til stede i salen. Heller ikke Bergs norske forsvarer, Brynjulf Risnes, har fått tillatelse til å overvære denne delen av rettssaken og han droppet derfor å reise til Moskva.

– Jeg får ikke ha noen offisiell rolle i denne saken fordi den handler om rikets sikkerhet, og går bak lukkede dører. Jeg slipper altså ikke inn uansett. Jeg har søkt om å få treffe Frode Berg og fått avslag, men jeg håper å få møte han snart, sier Risnes.

NORSK ADVOKAT: Brynjulf Risnes. Foto: Ola Haram

Har forståelse

Han forteller videre at han ideelt sett skulle møtt sin klient i forbindelse med domsavsigelsen, eller rett etter avsigelsen.

– Da har han nok mest behov for mine råd. Jeg skulle gjerne møtt han ofte og mye, men det er ikke enkelt. Utenom den norske ambassaden og advokat Novikov, har den norske biskopen fått en time med ham, sier advokaten.

Risnes har likevel forståelse for at det er slik.

– Dette er imidlertid ikke noe å anklage russiske myndigheter for, for slik er det også i andre land – også i Norge – så snart det er snakk om rikets sikkerhet. Det er bare slik verden er, forteller han.

Har ingen indikasjoner

Brynjulf Risnes antar at den første rettsdagen kommer til å handle om varetektsforlengelsen, og at selve rettssaken i realiteten ikke vil begynne før onsdag. Da skal hovedforsvareren være på plass.

Risnes forteller at han ikke har fått noen indikasjoner på hva som kommer til å skje etter rettsmøtene på tirsdag, onsdag og torsdag denne uken.

– Jeg tror det er lite sannsynlig at man blir ferdige denne uken. Det skal være prosedyrer fra partene, og etter russisk tradisjon skal hele dommen leses opp – og først må den jo skrives. Jeg tror ikke dommen kommer før neste uke, sier han.

Advokaten understreker at dette kun er hans antagelser, basert på det som er vanlig i det russiske rettssystemet.

Publisert: 01.04.19 kl. 18:38 Oppdatert: 02.04.19 kl. 07:43