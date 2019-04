Mer brexit-trøbbel: Nå lekker også taket!

LONDON (VG) Politikerne i Underhuset ble sendt hjem for dagen på grunn av vannlekkasje.

Oppdatert nå nettopp







En katastrofe kommer sjelden alene. Som om politikerne ikke har nok problemer med brexit - i ettermiddag begynte det å striregne gjennom taket, og inn i Underhuset.

– Taket lekker! roper noen mens politikeren Justine Greening holder et innlegg om skatt.

– Jeg vil fullføre innlegget mitt med taket som lekker i bakgrunnen. Dette har vært en interessant uke, sier hun og ser opp.

– Dette er nok symbolsk for hvor ødelagt parlamentet er, tenker jeg, skyter Justin Madders inn.

Heftig regn i London de siste dagene er trolig grunnen til vannlekkasjen. Benker og tepper er våte, og en kafe er oversvømt, skriver The Guardian.

Internett morer seg, selvfølgelig:

Også mandag ble Underhuset avbrutt - da av nakne demonstranter:

Samtidig fortsetter statsminister Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyns samtalene seg i mellom for å prøve å finne et kompromiss. Målet er å unngå hard brexit.

Selv om samtalene irriterer de EU-negative i Mays parti sier de to at de vil prate videre, opplyser Downing Street.

– Forhandlingsteamene hadde detaljerte og produktive tekniske samtaler, sier en talsmann for statsministerkontoret.

– Vi har hatt nye samtaler, og skal ha ytterligere samtaler med regjeringen, sier Labours brexit-talsmann Keir Starmer til BBC.

Publisert: 04.04.19 kl. 19:57 Oppdatert: 04.04.19 kl. 20:28