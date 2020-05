BESKYTTELSE: Ambulansepersonell med munnbind frakter en pasient inn på akutten på Ullevål sykehus i april Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Norske helsetopper avviser virusspådom: – Epidemien ebber ikke ut av seg selv

Tidligere direktør i Verdens helseorganisasjon, Karol Sikora, mener coronaviruset kan ebbe ut på naturlig vis, før en vaksine er klar. Det møter motstand hos norske helsetopper.

Forskere over hele verden jobber knallhardt for å utvikle en corona-vaksine. Og fagfolk, som Anthony Fauci, USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, har også påpekt hvor viktig det er at en vaksine kommer på plass, før man er trygg for smittespredningen til coronaviruset.

Men nå mener den tidligere WHO-direktøren Karol Sikora at det er håp om å overvinne viruset, uten en vaksine.

– Det er en reell sjanse for at viruset vil ebbe ut på naturlig vis før noen vaksine er utviklet. Vi ser omtrent den samme utviklingen overalt. Jeg mistenker at vi har mer immunitet enn vi har estimert, skriver Sikora på Twitter.

Avviser spådom

Saken er omtalt av flere engelske aviser som The Telegraph og The Independent. Professor Sikora, har vært direktør for WHOs kreftprogram og er under corona-krisen blitt en profilert ekspert på De britiske øyer.

– Vi må fortsette å bremse viruset, men det kan ødelegges av seg selv, skriver Sikora som påpeker at folk må fortsette å holde på sosial distansering og håpe at smittetallene vil fortsette å forbedre seg.

Men Sikoras tro på at viruset kan forsvinne på naturlig vis, møter motstand blant norske helsetopper i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Epidemien ebber ikke ut av seg selv. Den ebber ut fordi smitteverntiltakene virker, og dette ser vi i mange land. Epidemien kan også ebbe ut dersom det er utbredt immunitet i befolkningen. Noen funn tyder på at det kan være litt kryssimmunitet fra forkjølelses-coronavirus, altså at folk som har hatt disse infeksjonene, er mindre utsatt for covid-19, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til VG.

Flokkimmunitet har vært brukt som argument for måten Sverige har håndtert corona-krisen. Men flokkimmunitet har svenske forskere nylig ment er en farlig og urealistisk strategi.

Ikke mindre smittsomt

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad påpeker at viruset neppe har blitt mindre smittsomt.

– Det er lite per i dag som tyder på at dette viruset har endret vesentlig på egenskapene sine gjennom mutasjoner og blitt mindre smittsomt. Men det vet man ikke noe mer om før det har gått lengre tid og man kan observere hvordan viruset sprer seg i verden, sier Nakstad før han legger til:

– Han har nok en av mange oppfatninger rundt dette, som man gjerne kan ha men som det ikke finnes noe kunnskapsgrunnlag for å ha, sier Nakstad.

– I dine øyne må man ha vaksine for å bli kvitt dette viruset?

– Slik det ser ut nå så er det nok vaksine som er det mest nærliggende som løsning på denne pandemien for de fleste land. Men det kan endre seg, sier Nakstad.

Ifølge VGs oversikt er det til nå blitt påvist rundt 4,7 millioner smittetilfeller i verden.

I Norge har vaksinekoalisjonen Cepi uttalt at de har et håp om at en produksjon av en coronavaksine kan være i gang i løpet av året.

Den britiske statsministeren Boris Johnson innrømmet ifølge The Telegraph forrige uke at det ikke er sikkert at man noensinne utvikler en effektiv vaksine mot coronaviruset.

– Dette er ikke på noen måte garantert. Jeg tror jeg har rett når jeg sier at selv etter 18 år har vi ikke en vaksine mot Sars, sa Johnson under en briefing i Downing Street.

Publisert: 19.05.20 kl. 09:11

