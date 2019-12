PROTESTER: Demonstranter holder opp plakater mot Indias nye statsborgerskapslov. Her fra en demonstrasjon i Mumbai fredag. Foto: Indranil Mukherjee / AFP

Norsk turist bedt om å forlate India etter å ha deltatt i protester

Den norske kvinnen i 70-årene ble bedt om å forlate India fredag etter å ha støttet demonstrantene i landet.

Nå nettopp

Fredag morgen ble en norsk kvinne i 70-årene oppsøkt av immigrasjonsmyndighetene på hotellet sitt i Fort Kochi i India.

Der fikk hun beskjed om å pakke bagasjen og forlate landet snarest mulig.

Begrunnelsen var at hun hadde deltatt i en protest mot den nye statsborgerskapsloven CAA – noe de mener hun ikke har lov til med turistvisum.

Ifølge Reuters skal det samme ha skjedd med en tysk utvekslingsstudent tidligere i uken for å ha deltatt på to demonstrasjoner.

Ble tatt inn til avhør

Demonstrasjonen kvinnen deltok i skjedde i Kochi på lille julaften.

Etter at hun publiserte et bilde av seg selv fra demonstrasjonen på Facebook, ble hun kontaktet av immigrasjonsmyndighetene.

Til Times of India sier hun at hun ble avhørt av dem torsdag.

Fredag morgen oppsøkte de henne på hotellet, og ga beskjed om at dersom hun ikke forlot landet ville det få juridiske konsekvenser.

– De venter på meg i hotellobbyen, og vil at jeg skal forlate både hotellet og India i dag, sa hun til avisen fredag morgen.

Hun fortalte videre at hun har bedt en venn om å bestille flybillett for henne til Dubai, og at hun vil fly derfra tilbake til Sverige, hvor hun er bosatt.

Det er uvisst om hun har forlatt landet.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med kvinnen fredag.

– Vi har bedt henne om å forlate India

Ifølge kvinnen oppsøkte hun politiet før hun deltok i demonstrasjonen, for å forsikre seg om at det var i orden at hun deltok – noe de skal ha bekreftet.

Det regionale utlendingskontoret i Kochi sier til The Times of India at Johansson ikke blir deportert, men at de er nødt til å foreta seg juridiske handlinger mot henne da hun har brutt visumreglene.

– Vi har vennlig bedt henne om å forlate India, fordi hun ikke kan bli her etter å ba brutt reglene, og fordi hun fortsetter å snakke negativt om regjeringen til media. Visumet hennes er ikke kansellert, men hvis hun ikke samarbeider, må hun ta de juridiske konsekvensene.

Minst 25 personer drept i opptøyer

I flere uker har indere demonstrert mot en ny statsborgerskapslov fra statsminister Narendra Modi. Loven åpner for å lette gi innvandrere fra nabolandene Afghanistan, Bangladesh og Pakistan statsborgerskap i India hvis de har bodd i landet siden før 2015, med mindre de er muslimer.

Dette har skapt sterke reaksjoner, og over 25 personer har mistet livet i voldelige opptøyer etter loven trådte i verk 11. desember.

Kritikken går på at Modi har gjort religion til et kriterium for statsborgerskap, noe de mener bryter med den sekulære grunnloven til landet.

Dette har skapt sterke reaksjoner, og over 25 personer har mistet livet i voldelige opptøyer etter loven trådte i verk 11. desember.

Kritikken går på at Modi har gjort religion til et kriterium for statsborgerskap, noe de mener bryter med den sekulære grunnloven til landet.

Publisert: 27.12.19 kl. 16:49

Mer om

Flere artikler