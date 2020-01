DØDE: Siavash Maghsoudlouestarabadi (43), Kaveh Azadeh (40) og datteren Paria Maghsoudlouestarabadi (15) omkom i flystyrten i Iran natt til onsdag denne uken. Foto: Privat

Paria (15) og foreldrene var på vei hjem til Sverige - døde i flystyrten i Iran

17 personer som var hjemmehørende i Sverige omkom i flystyrten i Iran. 15 år gamle Paria og hennes foreldre er blant ofrene.

Sveriges utenriksminister Ann Linde skriver på Twitter at UD bekrefter at 17 personer som er hjemmehørende i Sverige omkom i flystyrten i Iran.

«De var alle noens barn, klassekamerat, venn eller kollega. Mine tanker er med de pårørende. Vi krever at etterforskningen gjennomføres raskt, upartisk og gjennomsiktig. Sverige er forberedt på å bistå i arbeidet».

Parias (15) far Siavash Maghsoudlouestarabadi (43) og mor Kaveh Azadeh (40) mistet også livet i flystyrten, ifølge passasjerlisten som er offentliggjort av flyselskapet Ukraine International Airlines.

Det er den svenske avisen Aftonbladet som har intervjuet 15 år gamle Paris beste venn Maral Tarzi og moren hennes Shoreh Khorshidian.

De forteller at Siavesh jobbet som lege i spesialisering og moren utdannet seg til å bli apotektekniker, ifølge Aftonbladet.

Det var natt til onsdag at flyet, som hadde 176 personer om bord, styrtet kort tid etter avgang fra flyplassen i Teheran.

Minst ti av de 176 menneskene som onsdag morgen omkom i flystyrten i Iran, skal være svenske statsborgere.

– Større muligheter i Sverige

Familien til 15 år gamle Paria kom ifølge Khorshidian til Sverige i 2012.

– Faren tenkte at mulighetene for en jente var større i Sverige enn i Iran, sier Khorshidian til avisen.

Maral var også på ferie med sine foreldre i Iran da ulykken inntraff.

MINNES OFRENE: PÅ Bor Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Jeg våknet av at mamma var stresset fordi Iran hadde angrepet USA, og et fly hadde styrtet, sier Maral til avisen.

Da hun innså at bestevenninnen Paria kunne ha vært om bord på det styrtede flyet fant hun passasjerlistene på nett, og fikk der bekreftet sin frykt:

– Da jeg så hennes navn og fødselsår ble jeg helt tom, startet å skjelve og å skrike. Det var som et panikkanfall, sier Maral til Aftonbladet.

BESTEVENNER: Paria (t.v) omkom i flystyrten i Iran denne uken. Maral (t.h) sørger over tapet av bestevenninnen. Foto: Privat

– En gledesspreder

Aftonbladet skriver at Paria gikk på Råsunda Centralskola i Solna. Når Maral starter på skolen igjen neste uke blir det uten bestevenninnen Paria:

– Hun var en gledesspreder. Vi lo hvert minutt på skolen. Vi kunne også krangle, men det varte ikke mer enn en time. Hun sa alltid «du er som søsteren min», sier Maral til Aftonbladet.

Moren til Maral, Shoreh Khorshidian sier til Aftonbladet at de kjente foreldrene til Paria:

– De kjempet for å komme inn i det svenske samfunnet. Dette er virkelig tragisk, sier hun.

Avisen har også snakket med kusinen til Parias mor, som har gitt Aftonbladet tillatelse til å publisere bilder av familien.

Omkomne fra flere land

Blant de omkomne i flystyrten er også Madhi Emami (60) fra Sollentuna i Stockholm, som kom til Sverige fra Iran for 40 år siden.

Han hadde vært tre uker i byen Isfahan for å besøke slektninger, og var på vei hjem da den tragiske hendelsen inntraff.

VG snakket torsdag med datteren Madeleine (18), som fant ut at faren var om bord i det styrtede flyet ved å søke opp passasjerlistene til flyet på internett.

Tre av ofrene i flystyrten var fra Storbritannia, og blant disse det nygifte ekteparet Saeed Tahmasebi og Niloofar Ebrahim.

167 DØDE: Alle om bord i flyet som var på vei fra Teheran til Kiev omkom. Foto: ROUHOLLAH VAHDATI / ISNA

Avviser missil-angrep

Tidligere torsdag hevdet en Pentagon-kilde, en høytstående etterretningskilde i USA og en irakisk etterretningskilde overfor Newsweek at flyet trolig ble skutt ned av et iransk rakettforsvarssystem ved en feiltagelse.

Dette har sjefen for iranske luftfartsmyndigheter avkreftet fredag.

– Vi må vente på resultatene av undersøkelsen, men det vi kan si sikkert nå er at flyet ikke ble truffet av noen rakett, sa leder Ali Abedzadeh i irans luftfartsmyndighet på en pressekonferanse fredag.

Svensk UD sa fredag til VG at deres opplysninger fortsatt er at det skal være snakk om minst ti svenske statsborgere som omkom i flystyrten.

– Vi kan bekrefte at Sverige står klare til å bistå Iran. Utenriksminister Ann Linde snakket i går med den iranske utenriksministeren, og sa da at Sverige står klare. Sverige har også uttrykt et ønske om åpenhet og transparens i etterforskningen, sier pressetalsperson Buster Mirow i det svenske utenriksdepartementet til VG.

Publisert: 10.01.20 kl. 14:17

