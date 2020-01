REGN: De neste syv dagene er det meldt regn i store deler av Australia. Foto: Australian Bureau of Meteorology

Bildet som skaper optimisme i Australia

Julegave, bursdagsgave og bryllupsgave i samme pakke. Slik beskriver brannvesenet i New South Wales værmeldingen for den neste uken.

– Om denne regnprognosen fra Bureau of Meteorology i New South Wales blir virkelige som å få gavene fra jul, bursdag, forlovelse, jubileum, bryllup og uteksaminering på en gang. Vi krysser fingrene, skriver brannvesenet i den australske delstaten New South Wales på Twitter.

For værmeldingen viser at det skal regne, og regne ganske mye langs de mest utsatte skogbrannområdene i delstaten den neste uken.

Bildet under viser kystlinjen av delstaten, samt deler av Victoria og øya Tasmania. Det turkise viser hvor det er meldt mellom 50 og 100 millimeter nedbør de neste syv dagene, den grønne mellom 25 og 50 millimeter og det lysegrønne viser hvor det er meldt mellom 15 og 25 millimeter nedbør.

Foto: Australian Bureau of Meteorology

Der det er gult er det meldt mellom ti og 15 millimeter, mens det oransje viser hvor det er meldt mellom en og ti millimeter regn. Det hvite feltet, som på det øverste bildet viser store deler av delstaten South Australia, viser at det ikke skal regne i området.

– Ikke bare positivt

Likevel mener ekspert på skogbranner, Thomas Duff ved Universitetet i Melbourne, at det riktignok ikke bare er positivt at det kommer regn.

Han forklarer til australske ABC at brannmenn ofte kjører rundt brannene og lager sikkerhetssoner, slik at brannene ikke skal spre seg, og at regn kan gjøre dette arbeidet utfordrende. Han mener også at små mengder regn kan føre til at branner oppfører seg annerledes enn man forventer, og dermed kan spre seg.

– Det kan være farlig om noen områder slukker, fordi de da kan være med på å starte nye branner når ting tørker opp igjen, sier han.

Duff mener det må regne jevnt over en periode, slik som det er meldt enkelte i områder, samtidig som det ikke er mye vind, om det virkelig skal hjelpe på brannene. Hvor mye regn som skal til, mener han er vanskelig å si.

Storbrann under kontroll

Brannvesenet i delstaten New South Wales opplyser mandag at de har kontroll på den enorme brannen i Gospers Mountain nordvest for storbyen Sydney. Brannen har vært ute av kontroll i nesten tre måneder, skriver NTB.

Gospers Mountain-brannen har svidd av et område som er tre ganger større enn London. Den har dessuten antent andre branner, noe som til sammen utgjør over 800.000 hektar brent utmark og skog. Det tilsvarer et område større enn Østerrike.

FLAMMER: Dette bildet fra Gospers Mountain ble tatt før jul. Nå har man endelig kontroll på brannen. Foto: DAN HIMBRECHTS / AAP

Likevel er det fortsatt over 100 branner i New South Wales, og 40 av dem har ikke brannvesenet kontroll på.

– Selv om det er gledelig at det har regnet enkelte steder i delstaten, vil det fortsatt ta tid å få full kontroll på mange av brannene, skriver de på Twitter.

28 mennesker er bekreftet omkommet som følge av brannene. Over 2000 hjem har blitt ødelagt i New South Wales, i tillegg har nærmere 6000 andre bygninger blitt ødelagt eller skadet av brannene.

