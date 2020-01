ALLE OMKOM: 176 mennesker mistet livet da et ukrainsk passasjerfly styrtet i Iran onsdag morgen. Foto: Rohhollah Vadati / ISNA / AFP

Eksperter tror ikke Iran har skutt ned fly med vilje: – Ingen motivasjon til det

Iran har ingen grunn til å skyte ned et ukrainsk passasjerfly med vilje, mener ekspertene. Isteden tror de det dreier seg om en tragisk påminnelse om hva som kan gå galt når spenningsnivået er høyt.

Nå nettopp

Ifølge flere amerikanske medier mener USA at det ukrainske passasjerflyet som styrtet i Iran ble skutt ned av Iran, men opplysningene er så langt ikke bekreftet av åpne kilder.

Ifølge nyhetsmagasinet Newsweek skal flyet ble skutt ned ved en feiltakelse. Det samme tror ekspertene VG har snakket med, gitt at det er hold i meldingene om at flyet ble truffet av et iransk missil.

– Hvis det at flyet er skutt ned er tilfelle, er det tragisk. Men jeg ser ingen grunn til at Iran skulle skyte ned et ukrainsk passasjerfly med vilje, sier Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til VG.

Han får støtte fra NTNU-professor Jo Jakobsen.

– Iran har ingen motivasjon til å gjøre det. Hvis disse meldingene stemmer, og det er et veldig stort hvis, handler det om en feiltagelse, sier han.

– Bare se på tidslinjen. Det iranske angrepet på al-Asad-basen skjedde rundt midnatt. Så gikk dette flyet i bakken rundt 7–8 timer senere. Iran har garantert vært i full alarmberedskap og planlagt for et amerikansk hevnangrep. Da er enhver ting i lufta en potensiell trussel inntil man får verifisert at det ikke er det, sier Jakobsen.

– Har ingenting der å gjøre

En rekke store flyselskaper har omdirigert sine flygninger over Iran og Irak etter de siste dagers spenninger.

Norwegian opplyste onsdag til NRK at de vurderer å gjøre det samme.

NTNU-professor Jakobsen mener det ukrainske passasjerflyet aldri burde vært der det var da det angivelig ble skutt ned.

– Når situasjonen er så anspent, har ikke sivil luftfart noe i området å gjøre, sier han.

FEILSTEG: NTNU-professor Jo Jakobsen sier han er helt sikker på at Iran ikke har skutt ned et ukrainsk passasjerfly med vilje. Foto: Privat

Han kaller hendelsen en «klassiker» i konfliktsituasjoner, og viser til nedskytingen av Malaysia Airlines MH17-flyet under konflikten i Ukraina 2014 og USAs nedskyting av Iran Air Flight 655 i sluttfasen av Irak-Iran-krigen i 1988.

– Hvis det stemmer at dette har skjedd, er det en feil fordi iranerne var i høyeste beredskap med luftvern og forsvar under den tanke at amerikanerne muligens ville respondere, sier Jakobsen.

Trolig lite konsekvenser

På spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få dersom det stemmer at flyet ble skutt ned av Iran, viser Jakobsen til samme eksempler.

– Særlig nedskytingen av Iran Air Flight 655 er jo en nesten helt lik situasjon, med unntak av at det her er Iran som angivelig gjorde det. Både denne og nedskytingen av Malaysian Airlines-flyet endret lite eller ingenting i konfliktene som pågikk, sier Jakobsen.

Den eneste konsekvensen han ser for seg er at nedskytingen kan bli en vekker for Iran og USA.

– Dette er en grufull påminnelse og advarsel til begge parter om alt som kan gå galt og det eskaleringspotensialet som ligger i dette med feiltakelser i en konfliktssituasjon, sier professoren.

Han tror konflikten kommer til å vedvare og sier det er potensiale for flere lignende hendelser.

– Jo lengre konflikten pågår, jo flere muligheter er det til å gjøre sånne feilgrep. Noe vil gå galt, du skyter noe du ikke skulle skutt, og motstander responderer og svarer.

– Det er nettopp det som er faren i dette, hvor fort ting kan komme ut av kontroll, sier professoren.

Publisert: 09.01.20 kl. 19:59

Mer om

Flere artikler