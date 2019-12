UNDER PRESS: USAs president Donald Trump er selv tydelig på at han ikke har gjort noe galt. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Smell for Donald Trump i ny måling: – Tallene for å fjerne ham er høye

En ny undersøkelse gjort for konservative Fox News viser at halvparten av alle stemmeberettigede i USA ønsker å stille ham for riksrett, og fjerne ham fra embetet.

– Tallene for å fjerne ham er høye, hvis du sammenligner med tallene for presidentene Clinton eller Nixon, da de var på vei mot riksrett, sier USA-ekspert Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier om undersøkelsen som er gjort av Fox News.

Andelen amerikanere som mener at Trump må fjernes som president via en riksrettssak, har økt sakte høsten gjennom. I juli mente 42 prosent av de spurte dette. Nå i desember mener altså nøyaktig 50 prosent av de spurte det samme.

Likevel er ikke dette nok til å endre det politiske landskapet, mener Melby.

– Meningsmålingen vil ikke ha noen nevneverdig innflytelse på republikanernes opptreden i Senatet, når det skal stemmes over riksrettssaken der. Og der har republikanerne flertall, så der styrer de prosessen. Dette er ikke dramatiske nok tall til at det vil endre noe. Nå er det ren partipolitikk som styrer USA, sier Melby.

Nekter for å ha presset Ukraina

Tallene ser generelt dårlige ut for den amerikanske presidenten. 53 prosent av de spurte i Fox’ undersøkelse mener at Trump har misbrukt makten sin. 48 prosent mener at han har hindret Kongressens arbeid, og 60 prosent mener at det er galt av ham å be et annet lands leder om å etterforske politiske motstandere.

Spørreundersøkelsen kommer fem dager før Kongressen skal foreta den endelig og avgjørende avstemmingen om det skal reises riksrettssak mot presidenten.

Temaet for riksrettssaken er telefonsamtalen Trump hadde med Ukrainas president Zelensky i sommer, hvor de diskuterte en eventuell etterforskning av sønnen til demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Donald Trump har selv gjentatte ganger nektet for at han ba om hjelp til å etterforske en politisk rival, sist for kort tid siden søndag kveld:

Flere mener Trump gjør en god jobb

47 % av de spurte mener at det stemmer at Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, for å presse Zelensky til å etterforske Joe Bidens sønn.

Spørreundersøkelsen blir presentert så ulikt som mulig av de to største rivaliserende mediekonsernene i USA. Fox News selv fokuserer på flere av de spurte mener Trump gjør en god jobb, enn ved siste undersøkelse. Nå mener 45 % at han gjør en god jobb, ifølge Fox News’ siste undersøkelse.

Det er langt lavere tall enn hva Bill Clinton hadde på samme stadium av riksrettsprosessen., forteller Melby.

– Mens Trump svever så vidt over 40 prosent, var Clinton oppe på 60-tallet. Men det er like lite sannsynlig at Trump blir felt i riksrett som at Clinton skulle bli det, tror USA-eksperten.

Konkurrenten CNN fokuserer på at halvparten av de spurte ønsker Trump stilt for riksrett.

Upopulær Kongress

Dårlige tall for Trump er det kanskje. Men tallene er enda verre for resten av USAs politikere.

Bare 23 prosent av de spurte mener at Kongressen gjør en god jobb. Hele 62 prosent mener at de gjør en dårlig jobb.

Men heller ikke dette er dårlige nok tall hverken for Kongressen eller Trump, tror Melby.

– 45 prosent er et høyt tall for Trump. Og 23 prosent for Kongressen – det er langt bedre tall enn hva de har hatt tidligere, sier han.

52 prosent av de spurte mener at de republikanske kongressmedlemmene er imot riksrett ikke fordi de mener at Trump er uskyldig, men fordi de ønsker å beskytte Trump politisk.

Publisert: 15.12.19 kl. 20:33

