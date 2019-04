KJEMPET MOT FLAMMENE: Franske brannmenn jobber for å slukke brannen, som brøt ut i den ikoniske katedralen Notre-Dame i Paris mandag. Foto: B. MOSER©BSPP/Handout/Reuters

Fransk brannsjef raser mot Trump-utspill: Det ville vært som å spille bowling med katedralen

Da brannen i Notre-Dame brøt ut oppfordret president Trump til at brannen burde slukkes fra lufta. Det fikk brannsjef Michael Bernier til å se rødt.

President Donald Trumps utsagn etter at brannen brøt ut i Notre-Dame har vært gjenstand for kritikk.

I en Twitter-melding foreslo den amerikanske presidenten at brannvesenet kunne fly opp vanntanker for å slukke brannen.

Det franske forsvarsdepartementet meldte at det ikke var mulig å slukke brannen ved hjelp av helikopter eller fly. Årsaken var at de fryktet vannmassen ville få hele strukturen til å falle sammen.

Tirsdag går også brannsjef Michael Bernier ut mot Trumps utspill.

– Alt ville ha kollapset. Det ville vært som å spille bowling med katedralen ... de to tårnene kunne falt, sier Bernier til nyhetsbyrået AFP.

Fryktet for brannmennenes liv

Brannsjefen mener at det kunne satt brannmennenes liv i fare.

– Med mer enn 500 brannmenn på stedet, inni bygningen, ville det vært umulig, sier Bernier.

Han forteller også at de fryktet at nærliggende bygninger kunne blitt truffet av varmeglødende steiner fra Notre-Dame, som et resultat av vannbombene.

– Ikke mye man kan gjøre

AP skriver at eksperter mener det mer enn 850 år gamle byggets struktur, bygget med tung tømmerkonstruksjon, åpne områder og mangel på moderne brannbeskyttelsessystemer, førte til at flammene spredte seg raskt.

Brannen truet hele den ikoniske katedralen før brannmennene fikk den under kontroll.

– Veldig ofte når man blir konfrontert med noe som dette, så er det ikke mye man kan gjøre, sier Glenn Corbett professor i brannfag ved John Jay College.

Publisert: 16.04.19 kl. 17:52