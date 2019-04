I dag får Frode Berg dommen etter 496 dager

MOSKVA/KIRKENES (VG) Frode Berg ble pågrepet i Moskva sentrum den 5. desember 2017. I dag - etter 496 dager - kommer endelig dommen.

Nå nettopp







Byretten i Moskva skal avsi dommen, som ventelig ikke blir så langt fra aktor Milana Digajevas påstand om 14 års fengsel for spionasje.

Men det at dommen nå blir avsagt, er først og fremst startskuddet for en diplomatisk prosess der målet er at Frode Berg skal komme tilbake til Norge så fort som mulig.

– Vi må legge en strategi for det, sier hans norske advokat Brynjulf Risnes til VG, og mener med «vi» han selv og den russiske advokaten Ilja Novikov.

les også Advokat: – Jeg kan vanskelig se for meg at Frode Berg blir sittende i fengsel i årevis

Risnes trekker frem to alternativer som de kan jobbe med:

1. Soningsoverføring.

2. Benådning.

Det siste kan være aktuelt på grunn av både alder og helse. Frode Berg er 63 år, og det betyr at han snart har nådd forventet levealder for en russisk mann.

President Vladimir Putin sa på pressekonferansen etter møtet med Erna Solberg i forrige uke at de ikke kunne snakke om benådning før en eventuell dom hadde kommet. Nå kommer altså den.

les også Russisk øvelse utenfor Lofoten: Avfyrte missiler i Norskehavet

Det finnes imidlertid et tredje alternativ også: Agentbytte mellom Russland og Vesten.

Mye tyder på at Frode Berg ikke kommer til å anke dommen, fordi det neppe vil hjelpe - og fordi det bare vil forsinke prosessen med å få hjem til Kirkenes.

Rettssaken har gått for stengte dører, fordi opplysningene har vært hemmelighetsstemplet. Frode Berg innrømmet ikke straffskyld, men har innrømmet at han har hatt kontakt med norsk etterretning.

– Tror ikke dommen betyr noe

I Kirkenes, der Frode Berg kommer fra, henger det et banner over inngangen til samfunnshuset påskrevet «Hjelp frode hjem», som har begynt å falme. Det er hengt opp av støttegruppen for Frode Berg, som har sagt at det skal henge der helt til han er hjemme igjen.

Øystein Hansen, leder i støttegruppa, har ikke store forhåpninger til at rettssaken i Russland skal løse noe i seg selv.

– Jeg tror ikke det betyr noe hvordan dommen blir for her må en politisk løsning til i ettertid uansett - så er det et spørsmål om denne regjeringen har gjort jobben sin, både diplomatisk og politisk, sier han til VG.

Han viser til at statsministeren har vært svært ordknapp om saken, men vist til at Norge skal gjøre det som er best for Berg.

– Erna har jo sagt at hun skal gjøre det beste for Frode, og det beste for Frode er å komme hjem, så da får vi se om hun holder det hun har lovet

Publisert: 16.04.19 kl. 08:01