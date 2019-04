ORDKNAPP: USAs president Donald Trump har ikke ønsket å fortelle mye under Russland-etterforskningen. Torsdag dro han på påskeferie med Melania Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

Mueller regner Trumps svar i etterforskningen som «utilstrekkelige»

Siden Mueller-etterforskningen av potensiell russisk innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016 startet, har etterforskerne slitt med å få svar på spørsmål om viktige hendelser presidenten sier han «ikke husker».

Torsdag ettermiddag norsk tid ble en sladdet versjon av den fulle rapporten til spesialetterforsker Robert Mueller offentliggjort.

Mueller hadde i oppdrag å etterforske om Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i 2016 - og hvorvidt Donald Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland om dette.

Under en pressekonferanse justisminister William Barr holdt like før rapporten ble sluppet skjærtorsdag understreket Barr flere ganger at Det hvite hus samarbeidet fullt ut i etterforskningen.

I rapporten fremkommer det at Mueller regner Trumps skriftlige svar under etterforskningen som «utilstrekkelige».

Mueller forsøkte å arrangere et intervju med presidenten i over et år fra desember 2017, og regnet samtalen med Trump som «vital for etterforskningen».

Noe intervju ble det aldri, og Mueller bestemte seg til slutt for ikke å formelt kreve at presidenten skulle la seg intervjue.

SLITER MED SAMARBEID: Spesialetterforsker Robert Mueller (t.v) har slitt med å få fullstendige svar av USAs president Donald Trump under etterforskningen. Foto: [SAUL LOEB, BRENDAN SMIALOWSKI] / AFP

«Ufullstendige» og «utilstrekkelige»

Vi har notert, blant annet, at presidenten har påstått ved mer enn 30 ulike anledninger at han «ikke kan minnes», «husker» eller har en «uavhengig erindring av informasjonen spørsmålene ber om svar på». Andre svar var ufullstendige eller upresise, står det skrevet i rapporten.

Vi har informert etterforskerne om at de skriftlige svarene demonstrerer utilstrekkeligheten ved nettopp skriftlige svar, fordi vi ikke hadde mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål som kunne sikre fullverdige svar og potensielt oppfriske klientens erindring eller klargjøre omfanget eller arten av hans mangel på erindring, står det videre skrevet i rapporten.

Fakta om Mueller-granskningen * 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. * Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør, og nesten 500 ransakelsordre har blitt utstedt. * Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre. * Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder. * Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken. * 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport. * To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland. * 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen. (Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP) Vis mer vg-expand-down

Husket ikke viktige hendelser

Trump skal ha fortalt Mueller at han ikke husket flere av de viktige hendelsene som er nevnt i rapporten.

Deriblant et møte på Trump Tower i 2016 mellom ansatte i Trumps valgkampanje og en russisk advokat som tilbød sin hjelp til valgkampanjen.

Presidenten skal heller ikke ha husket at han ble fortalt at Vladimir Putin ville hjelpe hans valgkampanje, eller skade Hillary Clintons kampanje, eller at noen andre utenlandske ledere ønsket å hjelpe hans kandidatur.

Fryktet forsinkelser

Årsaken til at Mueller aldri kom med noe formelt krav til et intervju var ifølge rapporten at etterforskningen allerede hadde «gjort betydelige fremskritt».

Vi veide dermed baksidene ved potensielt lange konstitusjonelle rettssaker og forsinkelsen det ville medføre etterforskningen, mot de forventede fordelene ved etterforskningen og rapporten, står det skrevet i rapporten.

Vi bestemte oss for at den betydelige mengden informasjon vi hadde fått fra andre kilder tillot oss å trekke relevante konklusjoner om hensikt og troverdighet, som ofte er hentet fra tilfeldige bevis og vurdert uten direkte vitnesbyrd fra personen som står i sentrum av undersøkelsen, står det videre skrevet.

