SØK: Ansatte i nødetatene står ved en vei som leder til grotten der kvinnen og hennes sønn ble funnet. Foto: Andres Gutierrez / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Tysk kvinne og hennes sønn funnet døde i grotte på Tenerife

Kroppene ble funnet onsdag etter at en femåring ble funnet alene utenfor byen Adeje og forklarte at faren hadde tatt med familien til en grotte og angrepet dem.

Søket begynte tirsdag etter at turgåere så den femårige gutten. Gjennom en tolk fortalte han historien og sa at han kom seg unna etter å ha sett store mengder blod, ifølge det spanske nyhetsbyrået Europa Press.

Politiet arresterte den 43-årige tyske faren i en leilighet i Adeje, men han skal ha nektet å si hvor resten av familien var.

Mens mannen hadde flyttet til Tenerife, en av Kanariøyene, på permanent basis, kom kvinnen og deres to sønner på besøk mandag.

Ifølge det spanske sivilforsvaret var over 100 politifolk og ansatte i nødetatene, samt helikoptre, involvert i leteaksjonen. Onsdag ettermiddag ble kvinnen (39) og hennes tiårige sønn funnet i en grotte mellom to raviner ved foten av vulkanen Teide.

Den spanske avisen El País siterer anonyme kilder i etterforskningen på at kroppene bar preg av vold. De skriver også at den yngste gutten er seks år, og at han gikk alene i fem timer i fjellet før han ble funnet skitten og gråtende i Taucho-området. Det skal ha vært et armbåndsur som satte letemannskapet på sporet av grotten under aksjonen.

Avisen skriver også at paret var separert uten at barna var klar over det.

Partnervold er et utbredt problem i Spania , der 993 kvinner er drept av sine partnere siden registreringen av den type drap startet i 2003.

Publisert: 25.04.19 kl. 07:43