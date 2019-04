20 ÅR SIDEN: Her er John William King på vei inn i retten i 1999. Foto: PAUL BUCK / AFP

USA: Henrettet for rasedrap

Like etter klokken 02 natt til torsdag ble John William King (44) henrettet for sin medvirkning i det brutale drapet på James Byrd jr. i 1998.

Drapet rystet USA og omtales fortsatt som et av de mest forferdelige rasedrapene i moderne amerikansk historie.

49 år gamle James Byrd jr. ble grovt mishandlet og drept i Texas 6. juni 1998. Han skal ha blitt kjørt til et øde sted av tre menn. King, som da var 23 år, Lawrence Brewer og Shawn Berry.

Der skal han ha blitt banket opp, sprayet med maling i ansiktet og bundet fast med kjetting og slept rundt fem kilometer etter en bil.

Det som var igjen av 49-åringen skal ha blitt dumpet foran en kirke, og han var så ille tilredt at han måtte identifiseres med fingeravtrykk. Det ble funnet flere kilometer med slepemerker og blod på veien.

HENRETTET: Fire minutter før 2 fikk John William King en giftsprøyte. 12 minutter senere døde han. Foto: AP

Hevder han var uskyldig

King er selverklært rasist, men har hele hevdet han er uskyldig. Han påsto at Berry sto bak drapet, og at han selv og Brewer ble sluppet av før det brutale og groteske drapet skjedde.

Brewer ble henrettet i 2011, mens Berry soner livstid i fengsel med mulighet for prøveløslatelse i 2038, skriver CNN.

King har flere ganger forsøkt å anke, uten å lykkes. Hans forsvarere gjorde også et siste forsøk på å stoppe henrettelsen onsdag, men også den anken ble avvist.

Like før klokken 02 natt til torsdag fikk han giftsprøyten, og 12 minutter senere ble han erklært død.

Endret hatkrim-lovgivningen

Drapet på Byrd jr. fikk massiv oppmerksomhet verden over. Blant annet betalte NBA-stjernen Dennis Rodman for begravelsen, det ble laget flere dokumentarer og artister som Will Smith nevner drapet i musikken sin.

Drapet fikk også Kongressen til å vedta en ny hatkrim-lovgivning, skriver CNN.

Publisert: 25.04.19 kl. 03:40