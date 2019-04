ARRESTERT TORSDAG: Bildene fra Julian Assanges arrestasjon har skapt reaksjoner da Wikileaks-grunnleggeren ser annerledes ut enn tidligere. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Assanges far om arrestasjonen: – Et sjokk å se ham slik

Julian Assanges far sier det var vondt å se sønnen bli slept ut av ecuadorianske ambassaden. – Jeg er 74 år, og jeg ser bedre ut enn ham, sier John Shipton.

Mindre enn 10 minutter siden







Han ber samtidig om at australske myndigheter gjør det de kan for at sønnen skal utleveres til hjemlandet, og ikke til Sverige eller USA .

– Jeg så ham bli arrestert, hvordan politifolkene de dro ham ned trappene...han så ikke bra ut. Jeg er 74 år, og ser bedre ut enn han gjorde, og han er 47. Det var et sjokk, sier Assanges far, John Shipton.

The Guardian skriver at Wikileaks-grunnleggerens far også ba statsminister Scott Morrison om å ta grep «på en nyansert måte» i forbindelse med forrige ukes arrestasjon.

Statsministeren på sin side har imidlertid sagt at han vil yte konsulær bistand, men at Assange ikke vil få spesialbehandling.

Lederen av opposisjonspartiet i Australia, Bill Shorten har gått ut og sagt at han er glad for at hans talspersoner vil gå i dialog med Assanges advokater i løpet av de kommende ukene.

FAR: John Shipton reagerte med sjokk da han så bildene fra arrestasjonen av sønnen. Her fra 2012. Foto: GREG WOOD / AFP

– Jeg vet ikke om Assange var en journalist. Jeg kommer ikke til å si at han er som en backpacker som har vært på tur i Bangkok og trenger hjelp fra ambassaden. Jeg erkjenner at det er viktigere enn det. sa han.

les også Hva har skjedd med Julian Assanges katt?

Assange ble arrestert torsdag etter at den ecuadorianske ambassade i London valgte å oppheve beskyttelsen av ham. Wikileaks-grunnleggeren har vært under asyl i ambassaden i syv år, men er nå pågrepet av amerikanske myndigheter og siktet for datahacking.

Dersom Assange blir dømt, kan han få en fengselsstraff på maksimalt fem år, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Publisert: 14.04.19 kl. 07:55