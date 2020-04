FORBEREDT: Aton Edwards bor på Manhattan, og er det man kaller en urban prepper. Foto: Privat

Aton Edwards er «prepper» i New York: – Ingenting blir som før

NEW YORK (VG) For mange er klisjébildet av en «prepper» en halvgal dommedagsprofet i et hus fylt med våpen og mat langt inni skogen i USA. Men Aton Edwards er annerledes.

Han er oppvokst i Bronx og bor nå på Manhattan, og er det man kaller en urban prepper. Enkelt fortalt: En som forbereder seg og familien på alle slags katastrofer.

Nå befinner han seg plutselig midt i verdens episenter for en pandemi, som så langt har tatt livet av over 200.000 mennesker i ulike deler av verden.

At han er forberedt på det verste, er det liten tvil om.

I fem måneder kan han overleve på hermetikkbokser og frysetørket mat som står stablet i hyller på kjøkkenet. Han har vannrensesystem, gass-kokeplater, gassmasker, vernedrakter, generatorer, førstehjelpsskrin og satellittelefon – bare for å nevne noe. I tillegg har han «utstyr for personlig beskyttelse», uten at han ønsker å gå inn på nøyaktig hva det er.

Men på kryptisk vis oppsummerer han det slik:

– Jeg kan håndtere tobeinte vesener som man kan møte på under perioder med sivil uro. Jeg håper jeg aldri kommer til å trenge det. Men det er bedre å ha og ikke trenge, enn å trenge og ikke ha.

Han har også to ulike tilfluktssteder forberedt litt utenfor byen. Men hvor startet denne iveren etter å forberede seg på kriser og katastrofer?

Han forteller at da han på 1980-tallet jobbet frivillig for USAs føderale etat for krisehåndtering innså hvor dårlig forberedt myndighetene var på å håndtere en faktisk krise.

Sammen med noen venner startet han en organisasjon i New York, som senere har vokst seg til et nasjonalt nettverk. Siden har han holdt forelesninger, kurs og skrevet bok.

– Hver store krise vil gjøre oss svakere. Myndighetene kommer ikke til å kunne håndtere situasjonene. Det eneste de kan gjøre er å informere innbyggerne, sånn at de kan ta ansvar og være bedre forberedt.

TAR INGEN SJANSER: Aton Edwards sier han har nok mat for fem måneder i leiligheten. Foto: Privat

– Hva er de største utfordringene for mennesker i en storby som New York når det gjelder å forberede seg til krisesituasjoner?

– At folk bor i relativt små leiligheter. Og ikke har nok plass for å lagre mengder med mat og vann. Da må de i så fall bruke halve eller hele soverommet, og det er jo ikke spesielt praktisk. Du kan heller ikke dyrke din egen mat.

– Hvordan syns du New York har håndtert denne krisen?

– De var litt sene i starten, men så syns jeg de lokale myndighetene har håndtert det veldig bra. Vi trenger mer penger fra de føderale myndighetene, men president Trump ser på seg selv som en konge. Og guvernør Andrew Cuomo må gå på eggeskall for ikke å si noe som kan oppfattes som kritikk.

Han tror ikke samfunnet kommer tilbake til «normalen».

– Vi vet at det kommer flere pandemier, og at de kan være mer dødelige. Sosial distansering blir den nye normalen. Og etter selve krisen kommer de negative økonomiske konsekvensene. Ingenting blir som før. Vi må alle venne oss til det.

At den pågående coronakrisen er godt nytt for «preppere» – og ikke minst de som selger utstyret – er ingen hemmelighet. På telefon fra Sylacauga i Alabama forteller Christopher Price om grønne piler og nye kunder.

– Det kom folk som ikke var forberedt, og som måtte skaffe seg alt. Siden midten av mars har jeg solgt fire ganger mer enn vanlig, sier han til VG.

GODE DAGER: Christopher Price åpnet butikken Prepper’s Depot and Military Surplus Store i 2018. Foto: Privat

Størst interesse er det for ulike typer sekker. I tillegg kommer militærklær, medisinsk utstyr – og ikke minst frysetørket mat, forteller han, og ramser opp alternativene:

– Lasagne, biff stroganoff, kylling teriyaki, honningglasert granola, som er veldig god. Og sjokoladepudding. Vi har også frukt og grønt som kål, brokkoli, blomkål og tomater.

– Ja, også blåbær og jordbær. Det er viktig å ha variasjon. Du blir lei av å spise det samme hele tiden.

Han åpnet butikken Prepper’s Depot and Military Surplus Store i 2018, men har selv vært en «prepper» siden 2008. Årsaken var den omfattende finanskrisen som slo innover USA dette året.

– Det var ikke en atomkrig eller jordens undergang jeg forberedte meg til, det var i tilfelle jeg mistet jobben eller om økonomien ble veldig dårlig. De fleste «preppere» forbereder seg ikke for å utkjempe en krig, men for å klare seg dersom noe uforutsett skjer.

STORT UTVALG: Christopher Price ved Prepper’s Depot and Military Surplus Store forteller at han selger seks ganger så mange kniver nå som før coronautbruddet. Foto: Privat















Chistopher Price har varit en prepper sedan 2008.

– Hva syns du om myndighetenes håndtering av coronakrisen?

– Jeg syns de har overreagert. Jeg mener ikke at dette ikke er alvorlig, men jeg mener de har gått for langt med restriksjonene rundt om i landet. Jeg støtter demonstrasjonene som nå er i mange delstater. De vil ikke ta restriksjonene bort, men mener at enkelte bør lettes.

– Hvordan syns du president Trump har håndtert krisen?

– Du kan vanligvis få en følelse av hvor bra en president er basert på hvor dårlig opposisjonen mener han er. Jo verre de syns han er, desto bedre er han. Og det gjelder enten det er en demokratisk eller en republikansk president, sier han og fortsetter:

– Jeg syns Trump har håndtert krisen bra. Han lå foran da han stoppet fly fra Kina. Han ble veldig kritisert av demokratene, og til og med noen republikanere, men senere viste deg seg at det var en riktig beslutning på det tidspunktet.

