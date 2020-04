I FRONTLINJEN: Einul Chowdhury (29) studerer til å bli lege, og jobber for tiden på Metropolitan-sykehuset i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

På jobb i verdens corona-episenter: – Har mistet tellingen over unge pasienter

NEW YORK (VG) Legestudenten Einul Chowdhury (29) sier det var umulig å forberede seg til det han nå er vitne til på intensivavdelingen ved Metropolitan-sykehuset. Denne uken er det ventet en topp i dødsfall og innleggelser.

– Jeg har mistet tellingen over unge pasienter som behandles med respirator, sier 29-åringen.

VG møter ham utenfor Metropolitan-sykehuset i Harlem. Som snart ferdigutdannet lege har han nå praksis på intensivavdelingen, hvor de tar hånd om alvorlig syke corona-pasienter.

Utenfor hovedinngangen møter han legen og foreleseren Reem Sheik (33), som kommer kjørende i sin lille Honda. Hun løfter ut tre esker med smittevernutstyr, som skal beskytte kollegene i frontlinjen.

I likhet med resten av verdensmetropolen er First Avenue uvanlig øde og forlatt denne dagen. Unntaket er enkelte forbipasserende med munnbind – og sykkelbudene fra restaurantene som haster forbi med mat til newyorkere i corona-karantene.

Mens det starter å komme lyspunkt i hardt rammede europeiske land som Italia og Spania, er utviklingen i USA dramatisk. Og hardest rammet er delstaten New York:

Så langt har over 130.000 fått påvist smitte, og denne uken er det ventet en topp i både innleggelser og dødsfall. Allerede er over 4700 døde, nesten like mange som i resten av USA til sammen.

Borgermester Bill de Blasio slo tydelig alarm under en pressekonferanse søndag: De trenger ytterligere 45.000 leger, sykepleiere og annet helsepersonell for å håndtere krisen. Og i løpet av få dager vil de mangle smittevernutstyr.

USA innrømmer for lave tall: «Neste uke blir som Pearl Harbor og 11. september»

Til tross for de dystre utsiktene, eller kanskje nettopp derfor, kjemper helsearbeidere nå på spreng i corona-krigens skyttergraver på de mange sykehusene i New York.

FRYKTER SMITTE: Når Reem Sheik (33) kommer hjem fra jobben som kirurg ved Metropolitan-sykehuset må alt vaskes; klær, bilen, nøkler, mobilen og dørhåndtak. Foto: Thomas Nilsson / VG

Inne på Metropolitan-sykehuset er det en ny virkelighet for Einul, Reem og kollegene. Seks av syv avdelinger på det store sykehuset jobber nå utelukkende med covid-19-pasienter.

– Tallene i New York er veldig høye. Vi er ikke vant til så mange pasienter som trenger denne typen behandling, sier Einul til VG.

Han forteller at det var umulig å forberede seg til det han nå blir vitne til med sine egne øyne. Spesielt overraskende – og vanskelig – syns han det er at mange av pasientene som får intensivbehandling er svært unge. Flere er på hans egen alder.

– Det er så mange unge pasienter. 35 år, 29 år. Jeg har til og med sett en 22-åring som får behandling i respirator. Jeg hadde aldri kunnet forestille meg dette før jeg kom hit.

– Så din erfaring er ikke at det nesten bare er eldre som blir alvorlig syke av coronaviruset?

– Nei, det er langt ifra sant. Dessverre er det mange unge som har mistet livet på flere ulike sykehus her. Mange i 20- og 30-årene takler ikke viruset så bra. Det er ikke normalen, men noe å tenke over. En del av dem har ikke engang underliggende sykdommer, mens andre har for eksempel astma.

– Er du nervøs for å bli smittet selv?

– Ja, jeg tenker på det minst en gang om dagen. Men vi prøver å ikke la det påvirke oss i jobben, for dette er vår plikt. Det var dette vi meldte oss til, selv om vi kanskje ikke kunne forutse akkurat denne situasjonen.

LEGESTUDENT: Einul Chowdhury (29).

Han forteller om mangel på sengeplasser, men at det enn så lenge er nok respiratorer til å behandle de som er rammet hardest.

– Vi har fått noe hjelp fra myndighetene, men vi er bekymret for hvor lenge det holder. Vi har også fått utrolig mye donasjoner fra personer i New York og over hele landet.

Han viser blant annet til sin egen foreleser Reem Sheik (33) ved New York College of Podiatric Medicine. VG har tidligere skrevet om hvordan hun og andre hjelper til med å skaffe smittevernutstyr.

Hun er imponert over sine ni studenter som har blitt kastet rett inn i den brutale coronakrisen, og som nå jobber på intensivavdelinger ved ulike sykehus i New York.

– De jobber alle med å redde liv. De er så modige. Jeg kan ikke finne ord for hvor stolt jeg er over at de helt uselvisk tar hånd om pasientene i frontlinjen, sier hun og fortsetter:

– Men jeg bekymrer meg også for mine kolleger og deres mentale helse. Det er klart det påvirker deg når du ser kolleger bli utbrente og syke.

KLARE FOR KAMP: Den 33 år gamle kirurgen Reem Sheik (til høyre) og en kollega ved Metropolitan-sykehuset i New York. Foto: PRIVAT

Foreleseren jobber også som kirurg, og dagen før hun møter VG utenfor Metropolitan-sykehuset opererte hun en pasient med en alvorlig infeksjon i foten, som i verste fall kunne hatt et dødelig utfall.

– I alle etasjer på dette sykehuset er det corona-pasienter. Jeg tror ikke noe sykehus i New York tar imot folk som ikke er smittet eller som av andre årsaker er i en livstruende tilstand.

– Belastningen på helsevesenet gjør at vi forsøker å gi pasientene den beste pleien og sende dem hjem. Med mindre de er kritisk syke, så er de tryggere hjemme enn på sykehuset akkurat nå.

Hun forteller om en nervøs stemning på sykehuset. Som følge av den hyppige spredningen, må de ansatte ta utgangspunkt i at alle som kommer inn med symptomer, er smittet.

– Jeg har en toåring hjemme, så jeg er bekymret for familien. Alt må vaskes når jeg kommer hjem; klær, bilen, nøkler, mobilen, dørhåndtak. Og jeg kan ikke klemme sønnen min før jeg har dusjet.

– Tror du New York vil komme greit ut av dette?

– Jeg håper det. Jeg ber for at det kommer en tid hvor jeg kan se tilbake på bildene og videoene, og kan takke Gud for at vi overlevde dette.

