SPREK: Her feirer Italica Grondona sin 102-årsdag. Bildet er publisert på den offisielle Facebook-siden til Regione Liguria, men det er uklart om bildet er tatt før eller etter hun ble smittet. Foto: Regione Liguria

«Udødelige» Italica (102) frisk av coronaviruset

Italica Grondona (102) har god grunn til å ferie. Ikke bare er hun 102 år, hun har også overlevd coronaviruset!

– Vi ga henne kallenavnet «Highlander – den udødelige», sier legen Vera Sicbaldi som behandlet kvinnen ved San Martino sykehus i Genoa i Italia til CNN.

Etter 20 dager ble den italienske kvinnen utskrevet. Hun skal nå være overflyttet til et sykehjem.

Folkehelseinstituttet og internasjonale eksperter over mener eldre personer over 65 år er blant de med økt risiko for alvorlig coronasykdom. Gladsaken om 102-åringen sprer seg derfor nå – både i Italia og verden.

– Italica representerer et håp for alle de eldre som står overfor pandemien, fastslår legen.

Hadde symptomer

Kvinnen ble i utgangspunktet lagt inn med hjerteproblemer, men ble testet på grunn av coronasymptomer. Gjennomsnittsalderen for dem som har dødd av coronavirus i Italia er 78 år. Helsepersonellet ble så imponert av at kvinnen ble frisk med lite behov for behandling at de nå undersøker henne nærmere.

– Vi tok prøver, hun er den første pasienten vi kjenner som kan ha gjennomgått Spanskesyken da hun er født i 1917, forklarer Sicbaldi til CNN.

Det italienske sykehuset omtaler saken på sin Facebook-side lørdag:

«Stolte av resultatene våre som også blir fremhevet på CNN. Historien gir håp og viser effektiviteten i arbeidet vårt» skriver de.

SLO PÅ TRÅDEN: Politikeren Giovanni Toti har lagt ut dette bildet på sin egen Facebook-side. Foto: Fra Giovanni Totis Facebook-side

President i kystregionen Lugira, Giovanni Toti, ringte 102-åringen etter at nyheten ble kjent:

– Jeg ville høre deg over telefonen fordi du allerede har blitt et symbol på håp for oss alle. Dette er også et eksempel på hvordan alle blir behandlet, uansett alder. Det gjøres ingen forskjell. Hun takket meg ved å si at hun fikk god behandling og ordene hennes er dagens høydepunkt som ga meg styrke, skriver han på Facebook.

Over 10.000 døde

Lørdag kveld var det registrert 10.023 dødsfall etter coronasmitte i Italia, viser VGs oversikt. Det er 889 flere på ett døgn, men samtidig en liten nedgang fra døgnet før da det var over 900 dødsfall.

Samtidig er tallet på registrerte smittede 92.472. Det er en økning på nesten 6000 fra fredag til lørdag.

Publisert: 28.03.20 kl. 22:12

