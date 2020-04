HAR MØTTES FLERE GANGER: Donald Trump og Boris Johnson under et Nato-møte i Watford 4. desember. Foto: Peter Nicholls / Reuters Pool

Donald Trump: Har kontaktet Boris Johnsons leger

USAs president Donald Trump omtaler coronasmittede Boris Johnson som «fantastisk» og en «god venn», og sier han har bedt ledende legemiddelfirmaer bistå i behandlingen av den britiske statsministeren.

Storbritannias statsminister ligger for tiden på intensivavdelingen ved St. Thomas’ Hospital i London. Her behandles han for covid-19, etter å ha testet positivt for coronaviruset 27. mars.

– Det var veldig trist å høre at han er blitt lagt inn på intensiven i kveld. USA ber for at han skal bli bedre. Han har vært en veldig god venn. Han har vært noe veldig spesielt – sterk, resolutt, gir aldri opp, sier Donald Trump på en pressekonferanse om corona-pandemien i Det hvite hus mandag.

Her avslører han at han har kontaktet to legemiddelfirmaer som han omtaler som ledende innen behandling av sykdommer som ebola og aids, og bedt dem om å kontakte London for å tilby sin hjelp.

– Vi har kontaktet alle legene til Boris, og vi får se hva som skjer videre. Men spesialistene er allerede på sykehuset, og de er klare, sier Trump.

Britenes utenriksminister Dominic Raab er utnevnt som Johnsons stedfortreder når det er nødvendig, og sier til pressen sent mandag kveld at Johnson er i trygge hender på sykehuset:

– Hva slags behandling er det snakk om? spør en reporter i presserommet i Det hvite hus.

– Det er en veldig komplisert behandling av ting de akkurat har utviklet. De har hatt møter med legene hans, så får vi se om de vil være villige til å prøve ut dette, sier Trump, som også tidligere har omtalt Johnson som en god venn.

– Han er en fantastisk, varm, sterk og smart mann som elsker landet sitt. Men intensivbehandling, det er alvorlig, sier Trump mandag.

Da Johnson ble utnevnt til britenes neste statsminister, ble det pekt på at han hadde flere likhetstrekk med den amerikanske presidenten.

På spørsmål om utviklingen i Storbritannia gjør at Trump og visepresident Mike Pence vil vurdere sine egne forholdsregler for ikke å bli smittet, svarte Trump at de testes jevnlig.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier han håper Boris Johnson snart blir frisk igjen, skriver NTB.

– Mine tanker går til min venn, Storbritannias statsminister Boris Johnson. Ha styrke, Boris, og bli frisk snart, skriver Stoltenberg på Twitter.

Tedros Adhanom Gheybresus, leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), ønsker også britenes statsminister god bedring.

– Jeg tenker på vennen min Boris Johnson i kveld og sender mine og WHOs gode ønsker mens han kjemper mot coronaviruset, skriver han i en uttalelse på Twitter.

