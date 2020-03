LEGE: Deborah Birx har ansvar for å koordinere corona-arbeidet ved Det hvite hus. Her under en pressekonferanse mandag sammen med president Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA POOL

Det hvite hus om «optimistisk» scenario: Mellom 100.000 og 200.000 døde

Dersom mellom 100.000 og 200.000 amerikanere dør av coronaviruset, har myndighetene gjort en «veldig god jobb», sier president Donald Trump.

Uttalelsen kom han med under en pressekonferanse i Rosehagen i Det hvite hus søndag.

I et intervju med NBC mandag, bekrefter lege Deborah Birx presidentens uttalelse. Hun koordinerer håndteringen av corona-pandemien i Det hvite hus.

– Selv om vi gjør alt på en nesten perfekt måte, kan vi fortsatt se opp mot 200.000 dødsfall.

Hun sier også at hun er bekymret for hver eneste by i USA:

– Jeg tror alle nå har sett hvordan man kan gå fra fem til 50 til 500 til 5000 tilfeller svært raskt.

Så langt er over 160.000 amerikanere bekreftet smittet. Over 3000 av disse har mistet livet.

Donald Trumps smitteekspert Anthony Fauci har tidligere anslått at USA kunne fått opp mot 2,2 millioner døde dersom de ikke løftet en finger for å få bukt med spredningen av coronaviruset i landet. Bakgrunnen for dette tallet er den mye omtalte Imperial-rapporten.

Det var dette tallet Trump sammenlignet med da han søndag omtalte et utfall på opp mot 200.000 dødsfall som et godt utfall – omstendighetene tatt i betraktning.

– Dersom vi klarer å holde oss på et dødstall ned mot 100.000 – det er et fryktelig tall, kanskje det til og med mindre – så vi lander på et sted mellom 100.000 og 200.000 dødsfall, da har vi gjort en veldig god jobb, sa presidenten.

Under en pressekonferanse mandag, betegnet han de neste 30 dagene som kritiske for USA.

Presidenten kunngjorde søndag at tiltakene USA har iverksatt for å få bukt med smittespredningen forlenges til 30. april. Han gikk dermed tilbake på sitt tidligere mål om å få folk i arbeid igjen til påske, skriver New York Times.

En av grunnene til snuoperasjonen ifølge avisen være meningsmålinger som viser støtte i befolkningen for å opprettholde tiltakene.

– Det er en anerkjennelse av at man ikke kan gå tilbake til normalen så lenge viruset fortsatt utgjør en trussel, sier Kristen Soltis Anderson, som arbeider med meningsmålinger for republikanerne til avisen.

