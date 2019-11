NYE GATESKILT: Skiltene med gatenavnet «Dr. Martin Luther King, Jr. Blvd» ble satt opp i april. Nå må de ned igjen. Foto: Charlie Riedel / AP

Fjerner «Martin Luther King Jr.» fra gatenavn etter folkeavstemning

«Toto, jeg har en følelse av at vi ikke er i Kansas lengre», sa Dorothy i «Trollmannen fra Oz». Det samme kunne borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. nå sagt om Kansas City.

Velgerne i byen Kansas City i delstaten Missouri, stemte nemlig tirsdag «ja» til et forslag om å endre navnet på en av byens historiske avenyer tilbake fra «Dr. Martin Luther King, Jr. Blvd» til «The Paseo Boulevard».

65 prosent av de som avga stemme ønsket seg tilbake til gamlenavnet på gaten, melder CNN.

Avstemningen skjer etter en lang debatt mellom grupper som ønsket å hedre mannen som mer enn noen annen ble symbolet for svarte amerikaneres kamp for borgerrettigheter og lokalbefolkning som ikke ønsket at nabolaget deres skulle miste sin historiske identitet.

TALTE: Martin Luther King Jr. holdt tale i Mason Temple i Memphis kvelden før han ble skutt og drept i april 1968. Foto: Charles Kelly / AP

Fikk King-navnet i januar

The Paseo, som gaten har blitt kalt på folkemunne, er en av byens eldste avenyer og strekker seg fra nord til sør gjennom et område av byen der det bor et flertall av afroamerikanere.

– Vi har ikke noe imot å gjøre noe som hedrer Dr. King, men vi ønsker ikke at Paseo blitt tatt fra oss for å gjøre det, sier Alissia Canady, som frem til augsut i år representerte store deler av området gaten går gjennom i det lokale bystyret.

Hun var blant mindretallet som stemte mot å oppkalle gaten etter Martin Luther King Jr. i utgangspunktet.

Det skjedde så sent som i januar i år.

En av få byer

I etterkant av dette jobbet hun aktivt for å samle inn de nødvendige 3000 underskriftene for å få saken opp til folkeavstemning.

De som kjempet for å få gaten oppkalt etter den tidligere Nobels fredsprisvinneren er naturlig nok skuffet.

– Dette gjør at Kansas City igjen er en av svært få storbyer (i USA red.anm.) som ikke har en gate oppkalt etter Dr. King, sier Vernon Percy Howard Jr., som leder en kristen organisasjon som var blant de som jobbet for gatenavnet som ble innført i januar.

VG møtte Kings sønn 50 år etter han ble drept: - Jeg så på nyhetene at pappa var skutt

VILLE BEVARE DET GAMLE: En rekke mennesker med «Save The Paseo»-trykk på t-skjortene møtte tidligere i måneden opp i en kirke for å vise sitt syn. Foto: Charlie Riedel / AP

Sjokkert

Han legger ikke skjul på at han er overrasket over motstanden.

– Jeg er sjokkert over den kraftige motstanden som har blitt uttrykt fra enkelte afroamerikanere, som mener at et generisk navn betyr mer for dem enn Dr. Martin Luther King Jr., som ofret sitt blod og døde for våre rettigheter og muligheter til å eie våre egne hjem, ta opp lån, ha like jobbmuligheter, å bli beskyttet fra rasistisk diskriminering på arbeidsplassen, på offentlig transport og så videre, sier Howard.

I hele USA skal det finnes 955 gater oppkalt etter King i 41 ulike stater, samt i Washington, D.C. og Puerto Rico. Ifølge geografiprofessor Derek Aldermann ved University of Tennessee er det bare to andre av landets største byer som ikke har slike gater, nemlig San Jose i California og Omaha i Nebraska.

– Men begge de to har offentlige bygninger oppkalt etter King, sier professoren til CNN.

