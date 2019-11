JOBBET HER: De to siktede arbeidet på Twitters hovedkontor i San Francisco. Selskapet sier i en uttalelse at de er glade for at saken følges opp i rettssystemet. Foto: Jeff Chiu / AP

USA: Twitter-ansatte spionerte for Saudi-Arabia

Ifølge amerikanske myndigheter skal de ha hentet ut informasjon om regimekritikere. Som betaling fikk de titusenvis av dollar og designerklokker.

To tidligere Twitter-ansatte er av USAs justisdepartement siktet for å ha spionert for Saudi-Arabia mens de jobbet for selskapet, og for ikke å ha registrert seg som utenlandske agenter i USA.

Det kommer frem av anklagen, som ble offentliggjort av retten i San Francisco onsdag.

– Ifølge denne brukte de saudiske agentene Twitters egne systemer for å skaffe seg informasjon om kjente regimekritikere og tusenvis av andre Twitter-brukere, sier statsadvokat David L. Andersen til Washington Post.

Som belønning skal de blant annet ha fått en designerklokke og titusenvis av dollar overført til hemmelige bankkontoer, skriver nyhetsbyrået AP.

Tredje person siktet

Amerikanske myndigheter mener at en mann som jobbet med sosiale medier for den saudiske kongefamilien var mellommann mellom de to Twitter-ansatte og myndighetene i Saudi-Arabia. Han er også tiltalt i saken.

Amerikanske medier, deriblant Reuters og AP, har vært i kontakt med Saudi-Arabias ambassade i USA, men de har foreløpig ikke kommentert saken.

En av de to tidligere Twitter-ansatte, som er fra Saudi-Arabia, skal ha blitt fløyet fra selskapets base i San Francisco til Washington for et privat møte med et medlem av kongefamilien.

– Mindre enn en uke etter at han var tilbake i San Francisco, begynte han å hente ut privat informasjon fra Twitter-brukere – uten autorisasjon, står det i tiltalen.

Minst 6000 Twitter-kontoer skal ha blitt berørt av dette.

Twitter oppdaget forholdet, beslagla mannens PC og permitterte ham. Dagen etter reiste han til Saudi-Arabia med familien, hvor han fortsatt befinner seg.

Fikk e-posten til regimekritiker

Den andre siktede i saken er amerikansk statsborger og sitter fengslet i Seattle, skriver Reuters. Han skal blant annet ha hentet ut e-postadressen og telefonnummeret til en kjent regimekritiker i 2015.

– Denne informasjonen kunne ha blitt brukt til å identifisere og finne Twitter-brukerne som publiserte disse meldingene, sier USAs justisdepartement i en pressemelding.

Mannen sluttet i jobben hos Twitter i 2015, men skal ifølge amerikanske myndigheter ha fortsatt å motta betaling fra Saudi-Arabia. Han er også siktet for å ha avgitt falsk forklaring til FBI.

Statsavokat David L. Andersen sier at USA vil jobbe for at ikke amerikanske selskaper eller amerikansk teknologi brukes til slik virksomhet.

Twitter sier i en uttalelse gjengitt av Reuters at de er takknemlige overfor FBI og USAs justisdepartement.

– Vi anerkjenner hvor langt enkelte vil gå i å forsøke å undergrave vår tjeneste. Vi forstår også den store risikoen som flere Twitter-brukere tar når de deler sine perspektiver med verden, og for å holde de ved makten ansvarlige.

Publisert: 07.11.19 kl. 04:11







