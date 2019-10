MÅTTE EVAKUERE: Arnold Schwarzenegger, Kristin Davis og LeBron James. Foto: AFP / PA / EPA / NTB SCANPIX

Flere kjendiser evakuert etter brannene i Los Angeles

LeBron James, Ryan Phillippe, Kristin Davis og Arnold Schwarzenegger var blant dem som ble evakuert som følge av brannen som herjer i Los Angeles.

Knut Arne Hansen

VG / NTB

– Vi ble trygt evakuert i natt. Om du er i en evakueringssone, kom deg ut. Jeg er glad for at vi har de beste brannmennene i verden. Ekte helter som setter seg selv i fare for å beskytte oss, skriver Arnold Schwarzenegger på Twitter.

Også en av verdens største basketballstjerner, LeBron James, måtte forlate sitt hus i natt.

– Disse brannene i Los Angeles er ikke til å spøke med. Vi måtte evakuere, og har kjørt rundt med familien min for å forsøke å finne et rom, skriver han.

Senere fulgte han opp:

– Endelig funnet et sted å være. For en vill natt.

Skuespilleren Ryan Phillippe og «Sex and the City»-stjernen Kristin Davis er også blant de evakuerte, skriver USA Today. Det samme måtte familien til senator Kamala Harris, skriver CBS.

Foto: Brannvesenet i Los Angeles

Skogbrannen som raser vest for Los Angeles, har lagt rundt 6000 mål i aske, men er nå i ferd med å avta.

10.000 boliger og forretningsbygg fikk opprinnelig ordre om å evakuere som følge av brannen, men ifølge byens borgermester, Eric Garcetti, har flere nå fått tillatelse til å flytte tilbake.

– Brannvesenet har nå fem prosent av brannen under kontroll, og jobber døgnet rundt med å dempe den og beskytte byen vår, skriver Garcetti på Twitter mandag kveld lokal tid.

Også flere andre steder i California herjer det skogbranner, og kraftig vind gjør det vanskelig å få kontroll over flammene.

Søndag ble det erklært krisetilstand i California på grunn av brannene.

På en pressekonferanse mandag kveld ble det opplyst at det ikke er kjent når alle evakuerte i delstaten kan returnere hjem.

Flere millioner mennesker var uten strøm i California mandag, fordi elektrisitetsselskapene stengte av forsyningen for å hindre at nye branner oppsto.

123 bygninger er ødelagt av brannen, 57 av disse er boliger. 90.000 bygninger er fortsatt i fare, skriver CBS.

Søndag kveld var det utstedt rødt brannfarevarsel for 43 av Californias 58 fylker. Rundt 180.000 personer hadde da fått ordre om å evakuere.

Publisert: 29.10.19 kl. 02:40







