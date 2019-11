ARRESTERT: Andrew Collins Foto: Denver District Attorney's Office

Arrestert for å være naken på hotellrommet - fikk oppreisning

Andrew Collins’ morgen ble slett ikke som han forventet da han slo opp gardinene på hotellrommet sitt i september i fjor.

Andrew Collins, som jobber som pilot i United Airlines kom i skade for å være naken da han dro forbi gardinene på rommet sitt i tiende etasje på et hotell ved flyplassen i Denver.

Han var på vei til å ta seg en dusj og hadde dermed ikke klær på seg. Han var på vei til dusjen, men fikk en telefon, noe som resulterte at han gikk rundt i adams drakt i 24 minutter.

Kort tid etter hamret det på døren, politiet kom og arresterte Collins. Grunnen? Reisende på flyplassen, rundt 100 meter unna, hadde meldt fra. I Colorado er det nemlig ulovlig å med viten og vilje vise frem genitalene med mål om seksuell opphisselse. Men det var jo slett ikke Collins’ mål ifølge hans advokat Craig Silverman, Collins visste ikke at noen kunne se ham fra så langt unna.

Collins ble tiltalt for blotting, noe han erklærte seg ikke skyldig til, og en dommer avviste saken i mars. Collins ble permittert fra jobben sin som pilot i United Airlines i et halvt år. Nå har han fått oppreisning fra Denver by, skriver CBS.

300.000 dollar har han fått, over 2.7 millioner norske kroner.

Publisert: 14.11.19 kl. 21:25







