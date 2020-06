BOKANGREP: To varslede bokbomber fra USAs president Donald Trumps tidligere nærmeste slippes kort tid før valgkampen. Foto: Alex Brandon / AP

Trues av dobbel bokbombe i valgkampen

Like før valgkampen starter for alvor varsler to av Trumps tidligere nærmeste sjokkerende avsløringer om ham i nye bøker. USA-ekspert Svein Melby tviler imidlertid på at de vil bli avgjørende.

«Too Much And Never Enough: How my family Created the World’s Most Dangerous Man».

Tittelen på Mary Trumps bok, som slippes av forlaget Simon & Schuster 28. juli, avslører mye om hennes syn på onkelen.

Den når også butikkhyllene like før Republikanernes landsmøte, der president Trump formelt vil takke ja til å bli nominert til gjenvalg i november.

Ifølge New York Times vil Trumps 55 år gamle og eneste niese avsløre at hun var hovedkilden til avisens dekning av presidentens økonomi, og ga dem konfidensielle skattedokumenter.

Tre journalister fra avisen mottok Pulitzer-prisen for forklarende journalistikk etter å ha gravd i Trump-familiens finanser og motstridt presidentens image som selvlaget milliardær. Via sin egen talskvinne avslår New York Times å kommentere saken, og Det hvite hus vil heller ikke kommentere dette.

Knallhardt ut

Det er imidlertid ikke dette som er hovedtema i boken. I sitt innsalg skriver forlaget at Mary Trump, som selv er utdannet klinisk psykolog, tar for seg hvordan et «mareritt av traumer, destruktive forhold og en tragisk kombinasjon av neglisjering og mishandling» forklarer hvordan onkelen «ble mannen som nå truer verdenshelsen, økonomisk sikkerhet og samfunnets sosiale grunnstener».

55-åringen, datter av Trumps far Fred Trumps eldstesønn Fred Trump Jr, tilbragte mye av sin barndom i besteforeldrenes massive hus i Queens i New York, der Trump og hans fire søsken vokste opp.

Ifølge flere medier er det varslet at hun blant annet vil anklage presidenten for å ha «avvist og latterliggjort» sin far da han begynte å lide av alzheimers.

FAR OG SØNN: Donald Trumps far, Fred Trump (t.v.) sammen med Donald Trump og boksepromotøren Don King. Foto: Arkivfoto / AP

En slik avsløring ville normalt sett kunnet være en stor ydmykelse for en amerikansk presidentkandidat, men ikke for Trump, mener USA-ekspert Svein Melby.

– Denne boken ser ut til å bare ville forsterke bildet av Trump som en ganske skruppelløs forretningsperson, som ikke går av veien for røff behandling, selv av familiemedlemmer. Det inntrykket av Trump er allerede innarbeidet hos de fleste, både tilhengerne og motstanderne hans, sier han.

– Med mindre det kommer noen stor skandale i denne boken, tviler jeg på at den vil ha noen politisk konsekvens. Da vil jeg heller tro John Boltons bok kan gjøre mer skade.

Rettslig strid om Bolton-bok

Mary Trump, som har vært på kant med sin onkel og president etter et søksmål for 20 år siden, er nemlig ikke alene om å varsle Trump-avsløringer i en bok som kommer denne sommeren.

Forlaget hennes skal etter planen også publisere et memoar skrevet av John Bolton, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, mandag neste uke.

Lanseringen ser imidlertid ut til å bli utsatt grunnet en krangel om det Trump-administrasjonen ser på som gradert informasjon i Boltons opprinnelige manus. Det hvite hus skal etter planen gi Bolton en sladdet versjon av manuskriptet hans innen fredag.

Av en pressemelding fredag forrige uke gikk det fram at Bolton planlegger å komme med en rekke angrep mot sin tidligere sjef, og anklage ham for å ha satt nasjonal sikkerhet i fare kun med mål om å øke sjansen for gjenvalg.

– Her kan det potensielt ligge noe som kan ha betydning i valgkampen. Spørsmålet er hva som kommer, og om det kommer noe nytt. Bolton har jo skaffet seg sine kritikere både hos Demokratene og i media for måten han opptrådte på rundt riksrettssaken, at han ikke stilte frivillig og fortalte historien sin da, sier Melby.

– Vi får se hva som skjer

Mary Trump og John Bolton er de siste i en voksende rekke folk rundt Trump som har skrevet bøker om presidenten. Tidligere FBI-direktør James Comey, tidligere FBI-visedirektør Andrew McCabe, tidligere Trump-rådgiver Cliff Sims og tidligere valgkamprådgiver Omarosa Manigault har alle tegnet seg på lista.

Trump har foreløpig ikke kommentert niesens bok, men kommenterte Boltons mandag denne uken. Han sa han ikke hadde lest manuset, men at Bolton har blitt «rådet til å ikke skrive den før den ble klarert».

– For meg er det et stort kriminelt problem hvis han går for å gi ut gradert informasjon. Og han vet at han har klassifisert informasjon, sa Trump, og presiserte at «alle samtaler med ham var å regne som klassifiserte».

Han la også til, uten å komme med bevis for dette, at han har forstått det slik at «Bolton kanskje har løyet om samtaler i noen tilfeller».

– Vi får se hva som skjer, sa Trump.

Publisert: 16.06.20 kl. 15:59

