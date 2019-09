Hongkongs leder Carrie Lam under et dialogmøte torsdag. Foto: AP Photo / Kin Cheung / NTB scanpix

Carrie Lam møtte sinte borgere under dialogmøte i Hongkong

Hongkongs hardt pressede leder Carrie Lam måtte utstå over to timer med sterk kritikk da hun inviterte 150 innbyggere til folkemøte i Hongkong.

Etter tre måneder med store demonstrasjoner fikk innbyggerne torsdag anledning til å si sin mening i et møte med Lam.

20.000 personer hadde søkt om å få være med på dialogmøtet, men kun 150 fikk plass.

Dette er første gang Lam og hennes pro-kinesiske administrasjon har satt seg ned med kritiske representanter av befolkningen i løpet av 16 uker med sammenhengende uro.

I løpet av de to timene avfeide Lam beskyldninger om at møtet var et PR-stunt. Hun la vekt på at hun var der for å lytte, og innrømmet at tilliten til regjeringen er som «falt fra en klippe».

– Det største ansvaret ligger hos meg selv, jeg vil ikke avvise det ansvaret, sa Lam.

Fikk hard kritikk

Demonstranter utenfor Queen Elizabeth Stadium i Hongkong, der et folkemøtet med Hongkongs leder Carrie Lam fant sted torsdag. Foto: AP Photo / Vincent Thian)

Spørsmålene til den hardt pressede lederen ble tilfeldig valgt og Lam fikk lite sympati fra publikum, som i tale etter tale kom med klager mot administrasjonen. De fleste oppfordret henne til å starte en uavhengig undersøkelseskommisjon knyttet til politivold.

– Alle har mistet tilliten til politiet, sa et kvinnelig deltaker.

24 av de 30 personene som var utvalgt til å snakke i løpet av møtet, kritiserte regjeringen åpenlyst. To kom med nøytrale kommentarer, mens fire uttrykte sympati for Lams administrasjon.

Det fremstår imidlertid uklart hva Lam kan gjøre. I løpet av møtet ga hun ingen konkrete forpliktelser utover å lytte.

Utenfor idrettsarenaen hvor samlingen fant sted, messet tusenvis av demonstranter slagord. Politiet hadde en relativt lav tilstedeværelse i nærheten av arenaen, men ifølge lokale medier var 3.000 betjenter i beredskap.

Måneder med demonstrasjoner

Hongkong er et delvis selvstyrt territorium som hører innunder Kina, men mange av innbyggerne mener at frihetene de har kunnet nyte i den tidligere britiske kolonien, er i ferd med å forsvinne.

Millioner av mennesker har de siste månedene marsjert i gatene. De mest hardnakkede demonstrantene har bygd barrikader i gatene og ved enkelte tilfeller også stormet bygninger. Protestene er det mest markante forsøket på å utfordre kinesiske myndigheter siden byen ble overlatt til Kina i 1997.

Over 1.500 mennesker er blitt pågrepet i løpet av demonstrasjonene, den yngste bare tolv år gammel.

Lovforslaget om at hongkongkinesere skulle kunne utleveres til straffeforfølgelse i Kina, er nå trukket tilbake. Det var dette som i første omgang utløste protestene.

Demonstrantene krever også en granskning av politivold, noe Lam har avvist. Hun fastholder at politiet har vist tilbakeholdenhet.

Publisert: 26.09.19 kl. 18:29







