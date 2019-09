TIL RETTEN: President Donald Trump går rettens vei for å hindre at skattemeldingene hans blir utlevert. Foto: Leah Millis / Reuters

Donald Trump saksøker New Yorks statsadvokat

USAs president Donald Trump saksøker statsadvokaten i New York for å stoppe utlevering av skattemeldingene hans.

Torsdag ble det kjent at Trump saksøker New Yorks statsadvokat Cyrus Vance, og hans regnskapsfirma Mazars USA, i et forsøk på å hindre at skattemeldingene hans skal bli utlevert til den lokale påtalemyndigheten.

– Som et svar på stevningene statsadvokaten i New York har utstedt, har vi i dag anlagt et søksmål på vegne av presidenten for å ta opp de betydelige konstitusjonelle spørsmålene som står på spill i denne saken, sier Trumps advokat, Jay Sekulow, ifølge CNN.

Etterforsker hysj-penger

Statsadvokat Vance krever at president Donald Trumps skattemeldinger for de siste åtte årene utleveres, i forbindelse med etterforskningen av mulige hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels.

Stevningen fra statsadvokaten skal ha kommet i august, kort tid etter at det ble åpnet etterforskning av om presidenten og hans familiebedrift kan ha hatt en rolle i utbetalingene til Stormy Daniels tett på presidentvalget i 2016.

Påtalemyndigheten krevde den gang at familiebedriften, Trump Organization, fremla dokumenter relatert til økonomien. Nå skal de altså ha krevd det samme for Trumps private økonomi, i tillegg til dokumenter fra hans regnskapsfirma, skriver New York Times.

Ettertraktede skattemeldinger

Demokratene har i en årrekke krevd å få utlevert Trumps skattemeldinger. Under valgkampen i 2016 sa Trump at han ville offentliggjøre dokumentene, men dette har ikke skjedd.

Senest i april leverte budsjettkomiteen i Representantenes hus et formelt krav om å få utlevert skatteinformasjonen til presidenten.

Med bakgrunn i mulige brudd på personvernloven avviste finansminister Steven Mnuchin kravet, og gjorde det klart at informasjonen ikke kom til å bli utlevert.

Dersom Trumps skattemeldinger nå blir utlevert til påtalemyndigheten betyr ikke det at dokumentene blir offentliggjort. Dette vil kun bli gjort dersom skattemeldingene vil bli brukt som bevis i en straffesak.

