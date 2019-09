Belgisk jagerfly har styrtet i Frankrike

Den ene piloten har hektet fallskjermen fast i en høyspentledning, og det pågår nå en redningsaksjon.

Det belgiske luftforsvaret skriver på Twitter at et av deres F16-fly har krasjet i nærheten i Lorient i regionen Bretagne i det nordvestlige Frankrike. De skriver videre at pilotene har skutt seg ut av flyet.

Den ene skal ha landet trygt med fallskjerm, mens den andre har hektet fallskjermen fast i en høyspentledning, melder AP, noe også bilder i sosiale medier bekrefter.

Politiet har sperret av området, og det pågår nå en redningsaksjon. Ingen personer på bakken skal ha blitt skadet.

Årsaken til flystyrten er ikke kjent.

Avisen Le Telegramme har publisert bilder som viser et hus som har fått skader på taket i forbindelse med styrten. De har også intervjuet Patrick Kauffer, som bor i huset:

– Kona mi var inne i huset da hun hørte en stor eksplosjon, etterfulgt av en ny eksplosjon. Hun gikk ut i hagen og så at flyet sto i brann, sier han.

